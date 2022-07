Home

L’idroscalo di Livorno, se ne parla all’Aperitivo Letterario di Eliopoli

5 Luglio 2022

Calambrone (Pisa) 5 luglio 2022 – L’idroscalo di Livorno, se ne parla all’Aperitivo Letterario di Eliopoli

Mercoledi 6 Luglio avremo il secondo appuntamento su 9 degli APERITIVI LETTERARI al Cafe Elite(Eliopoli, Calambrone).

Il tema è molto interessante perchè si parla dell’ Idroscalo di Livorno.

A farlo con cognizione e con passione sarà Alessandro Santarelli, livornese ex insegnante oggi in pensione con la passione per il modellismo statico aereonautico appassionato di storia dell’aviazione che racconterà il suo libro edizione GAR proprio dal titolo IDROSCALO DI LIVORNO.

E dialogherà con Mauro Federighi, direttore del Museo Aeronautica di Pisa.

Alle 20 al cafe Elite inizia un apericena al quale possono partecipare gli interessati. Gradita la prenotazione al 388-7906858 (Stefania).

Dale 21,15 in poi si aprirà il salotto letterario.

