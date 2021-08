Home

Cronaca

Like di consiglieri PD a post sessista, votarono anche una mozione contro questa cose

Cronaca

11 Agosto 2021

Like di consiglieri PD a post sessista, votarono anche una mozione contro questa cose

Livorno 11 agosto 2021

Like di consiglieri PD a post sessista, votarono anche una mozione contro questa cose

Un consigliere ed una consigliera comunale PD hanno messo un like ad un post sessista pubblicato su Facebook rivolto alla consigliera comunale di opposizione, Stella Sorgente (M5S).

Ricordiamo che i due consiglieri comunali PD votarono in Consiglio comunale una mozione per evitare proprio queste cose sui social dopo che erano stati pubblicati alcuni post non molto belli nei confronti di alcuni consiglieri del loro partito.

Dunque due pesi e due misure oppure una semplice svista? Sicuramente la seconda, molto probabilmente hanno messo il like alla foto ironica del post senza accorgersi di quello c’è era stato scritto a commento sopra la foto da chi lo aveva postato

Da quanto raccontato dalla stessa Sorgente i consiglieri PD si sarebbero scusami.

A renderloro noto è la consigliera Sorgente:

DI NUOVO IL SESSISMO NEI MIEI CONFRONTI!

Era un po’ che per fortuna non leggevo commenti sessisti sul mio conto, ma eccoci di nuovo nelle mire di qualche personaggio superficialmente offensivo che fa dell’”ironia” su di me..in questo caso perché ho “osato” criticare l’”operazione Caprilli” e perché sono colpevole di suonare il contrabbasso, ribattezzato dal genio di turno “violinone per lungo”.

Non starò a ripetere le motivazioni delle mie critiche, perché a questa gente evidentemente non interessano i contenuti, ma l’affossare l’avversario con commenti densi di odio, come quello qui sotto. Critiche peraltro condivise da altri consiglieri di opposizione e da numerosi cittadini.

A queste amenità sono ormai abituata.

Sono molto amareggiata però dal notare il

“like” messo da due consiglieri comunali del Partito Democratico

I due colleghi di consiglio comunale forse non si sono accorti di aver votato favorevolmente una mozione proposta dalla sottoscritta e dal loro compagno di partito Salvatore Nasca proprio sulla comunicazione non ostile, in cui si impegnava l’amministrazione anche promuovere un linguaggio rispettoso delle idee altrui, pure sui social.

Complimenti! La prossima volta magari votate contro, così siete più coerenti

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin