Lilia Krmac nuova centenaria livornese

4 Gennaio 2026

Livorno 4 gennaio 2026 Lilia Krmac nuova centenaria livornese

Spegne 100 candeline la signora Lilia Krmac, vedova Sabbadin.

Lilia è nata a Maresego, nel nord dell’Istria, frazione del comune di Capodistria, il 4 gennaio 1926. A Livorno si trasferì con il marito, dipendente comunale.

La signora Lilia ha sempre fatto la casalinga, dedicando tutto il suo tempo e le sue attenzioni al marito e alla figlia.

Amava molto nuotare, sport che ha svolto a livello agonistico, conquistando numerose medaglie e coppe e fissando qualche record.

Fino a due anni fa continuava ad andare al mare da sola, raggiungendo il litorale con i mezzi pubblici. Ancora in gamba, non salta una giornata senza aver svolto i suoi esercizi di ginnastica.

Per questo importante compleanno il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare un omaggio floreale con gli auguri della città.

