Cronaca

7 Novembre 2022

Liliana Liperini Ferri è la nuova centenaria livornese

Vedova a 32 anni tira su i figli ed oggi ha 12 nipoti e i 3 bisnipoti

Livorno 7 ottobre 2022 – I cento anni di nonna Liliana

Compie 100 anni la signora Liliana Liperini Ferri, nata a Livorno il 7 novembre 1922.

Liliana non ha avuto una vita facile, essendo rimasta vedova a soli 32 anni con tre figli da crescere, di cui uno di soli 8 mesi.

Ma essendo una donna veramente in gamba si è subito rimboccata le maniche dandosi da fare per gestire nel modo migliore l’educazione dei figli.

È stata una vita di lavoro pesante e di grandi sacrifici, ricompensata dall’affetto che le stanno dando i 12 nipoti e i 3 bisnipoti.

Recentemente nonna Liliana si è fatta male cadendo e quindi si trova momentaneamente ospite di una residenza in via dell’Origine, dove è stata allestita una stanza per festeggiare.

Del resto la famiglia non ha mai saltato un compleanno di nonna Liliana, figuriamoci questo così importante.

Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri più affettuosi a nome della città

