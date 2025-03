Home

Provincia

Lillatro, 500 chili di rifiuti raccolti in due ore

Provincia

12 Marzo 2025

Lillatro, 500 chili di rifiuti raccolti in due ore

Rosignano Marittimo (Livorno) 12 marzo 2025 Lillatro, 500 chili di rifiuti raccolti in due ore

“Liberiamo il mondo dall’inquinamento da plastica” è il tema di Plastic Free ODV, organizzazione di volontariato onlus, nata nel 2019. Presente anche nel nostro territorio, ha organizzato una mattinata sulla spiaggia del Lillatro a Rosignano Solvay, dal Fosso Bianco verso sud per alcune centinaia di metri, proprio per “pulire” spiaggia e dune.

Quindi tutti con guanti, pinza e sacco per rendere l’ambiente più pulito e accogliente.

La giornata Plastic Free, che ha visto anche la partecipazione di REA, ha portato i volontari – oltre cinquanta – a raccogliere complessivamente in circa due ore 5 quintali di rifiuti sparsi per terra, di cui 200 chilogrammi di “Rur”, acronimo di residui urbani residui (cioè non più recuperabili); 60 kg di vetro, 10 kg di rifiuti vari e 230 kg di ingombranti.

In tutto i sacchi ritirati da REA sono stati una trentina, oltre ad oggetti singoli. Gran parte dei rifiuti, in particolare bottiglie e lattine, sono stati rinvenuti nell’area dunale alle spalle dell’arenile.

La partecipazione è stata buona, numerose infatti le persone di tutte le età; dai ragazzi di 8-10 anni fino ai nonni, che hanno risposto all’invito Plastic Free e di conseguenza a quello della referente di zona (costa da Livorno a Cecina) Chiara Feri. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Rosignano Marittimo. Un modo molto efficace di promuovere una diversa cultura ambientale e quindi di sensibilizzare le persone a intraprendere percorsi virtuosi per quanto riguarda i rifiuti.

In occasione di questo primo evento in zona da parte di Plastic Free, ci sono stati l’adesione, il coinvolgimento e la presenza degli scout di Rosignano, dell’associazione delle Secche di Vada, dei ragazzi di Efesto, dell’Anpi, oltre a volontari che in proprio hanno deciso di essere presenti all’iniziativa. Era presente l’assessora Cristina Santinelli. Hanno dato una mano anche gli appassionati di kite surf che erano presenti sulla spiaggia e si sono associati alla raccolta.

“L’idea è quella di organizzare altri appuntamenti – ha sottolineato la referente Chiara Feri – ci sono infatti alcune idee da programmare probabilmente nei mesi di giugno e settembre. Non è escluso che si possa calendarizzare a breve una nuova iniziativa sempre nel territorio del Comune di Rosignano, ma in un’area collinare boschiva. Chi è interessato alle iniziative Plastic Free può comunque seguire il calendario, continuamente aggiornato a livello nazionale, che viene pubblicato sul sito dell’associazione”.

Lillatro, 500 chili di rifiuti raccolti in due ore