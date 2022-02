Home

Lillatro, online il bando per la concessione di aree e strutture

16 Febbraio 2022

Rosignano (Livorno) 16 febbraio 2022

Sul sito istituzionale del Comune di Rosignano, nella sezione “Bandi e avvisi vari” è pubblicata la procedura ad evidenza pubblica per concessione di valorizzazione e utilizzazione economica di aree e strutture ubicate in loc. Lillatro e destinate ad attività balneari, somministrazione alimenti e bevande, parcheggi e per concessione di aree marittime.

La concessione riguarderà strutture destinate a bar-ristorante, servizi igienici, magazzini e cabine balneari, nonché aree esterne adiacenti per una superficie di circa 6.400 metri quadri, aree destinate a parcheggio per una superficie di circa 14.000 metri quadri, aree destinate ad attrezzature pubbliche, di interesse collettivo e di servizio, per una superficie di circa 19.000 metri quadri, per le quali l’Amministrazione Comunale si riserva di modificare l’attuale destinazione urbanistica in modo da renderle aree a parcheggio.

I beni oggetto di concessione demaniale marittima riguardano una porzione di arenile su area demaniale marittima, per una superficie di circa 1.949,77 metri quadri.

I beni vengono concessi per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, gestione dei parcheggi a pagamento, con possibilità di svolgere, in modo complementare, all’interno delle aree oggetto di concessione, l’attività di noleggio di ombrelloni e sdraio, aventi la caratteristica della potenziale rimovibilità giornaliera.

La durata della concessione, che deve essere proposta dal concorrente e rappresenta uno dei parametri di aggiudicazione, non potrà essere superiore a 20 anni , mentre per la porzione di arenile in concessione demaniale marittima la durata è di 6 anni.

“La gara – spiega l’Assessore Alice Prinetti – avverrà con procedura aperta e aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una valorizzazione che guarda allo sviluppo economico e turistico del nostro territorio, in termini di accoglienza, riqualificazione dell’area e servizi offerti.

Una gara con una concessione per un lungo periodo consentirà al soggetto aggiudicatario la realizzazione di funzioni utili alla collettività, nel rispetto delle normative vigenti”.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici, singoli (imprese individuali, società commerciali, società cooperative, associazioni e fondazioni), consorzi, raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi.

I soggetti interessati alla partecipazione alla gara dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio per presa visione degli spazi, della loro conformazione, delle loro misure, caratteristiche e vincoli.

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione dovranno pervenire presso lo sportello polifunzionale del Comune di Rosignano Marittimo (LI) posto in via dei Lavoratori 21 entro 12.00 del 25 marzo 2022. Per le modalità di invio delle domande e i riferimenti da contattare per informazioni e approfondimenti, si rimanda al bando pubblicato in allegato.

