Home

Provincia

Limitazione della viabilità sulla via del Paratino e la via della Camminata per lavori vari

Provincia

15 Luglio 2021

Limitazione della viabilità sulla via del Paratino e la via della Camminata per lavori vari

Livorno 15 luglio 2021 – Limitazione della viabilità sulla via del Paratino e la via della Camminata per lavori vari



Fino al 21 luglio saranno eseguiti i lavori per l’ allacciamento alla rete gas metano, per conto di 2iRete Gas spa, che interesseranno la SP 14 “Del Paratino”, in prossimità del km 4+200 e la SP 14bis “Cecina-Casale Marittimo”, al km 1+130.

A tal fine, la Provincia ha disposto un’ordinanza che istituisce il senso unico alternato e la limitazione della velocità a 30 km/h all’altezza dell’area di attività dei cantieri.

Analogo provvedimento è stato preso, su richiesta di privati, per lavori lungo la SP 15 “Della Camminata”, al km 4+490, riguardanti la pulizia del terreno e la messa in sicurezza dell’argine di proprietà. In questo caso le limitazioni saranno in vigore dal 26 al 28 luglio.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin