Limitazioni al traffico per lavori sulla SP 555 delle Colline

A partire da oggi, 6 ottobre e fino al prossimo venerdi 10, sulla SP 555 delle Colline, nel comune di Collesalvetti, sarà eseguito un intervento di ripristino della pavimentazione stradale,  che interessa il tratto compreso tra il km 3+467 e il km 4+140.

Per tutta la durata dei lavori, nell’area di attività del cantiere sarà in vigore il restringimento della carreggiata, con senso unico alternato e limitazione della velocità a 30 km/h.

