Limitazioni al traffico su alcune strade provinciali

30 Gennaio 2026

Livorno 30 gennaio 2026 Limitazioni al traffico su alcune strade provinciali

Per lavori relativi alla realizzazione della struttura per la fibra ottica, la Provincia, su richiesta dell’impresa esecutrice, ha disposto il restringimento della carreggiata, con senso unico alternato e limitazione della velocità a 30km/h sulle strade: SP 16c Accattapane, nel comune di Castagneto C.cci, dall’intersezione con la SP 39 Vecchia Aurelia per tutta la percorrenza e prosecuzione lungo la SP 329 Passo di Bocca di Valle fino al km 5+495.

Le limitazioni saranno in vigore dal 2 al 28 febbraio.

Inoltre, del 2 al 6 febbraio la SP 329 sarà interessata anche da lavori di potatura piante lungo la banchina stradale, nel tratto compreso tra il km 6+100 e il km 6+600, dal cimitero verso l’abitato di Castagneto.

Analoghe limitazioni saranno in vigore dal 2 febbraio al 3 marzo lungo la SP 4 via delle Sorgenti nel tratto stradale compreso tra il km 8+900 e il km 9+500 per lavori di allacciamento alla rete fognaria del nuovo depuratore, in loc. Nugola.