Limitazioni al traffico su alcune strade provinciali del distretto Nord

20 Febbraio 2022

Livorno 20 febbraio 2022

Dal 21 al 25 febbraio, lungo la SP 5 “Della Valle Benedetta”, in prossimità del km 7+065, saranno eseguiti lavori di allacciamento alla tubazione idrica.

Analogo intervento interesserà, dal 24 febbraio al 3 marzo, la SRT 205 “Pisana-Livornese”, all’altezza del km 30+400.

Sul ponte del Calambrone, sulla SP 24, nei giorni dal 21 al 25 febbraio e dal 28 febbraio al 4 marzo, saranno invece eseguite alcune indagine tecniche in intradosso.

In tutti i casi si rendono necessarie alcune limitazioni al traffico per le quali la Provincia ha disposto le rispettive ordinanze, in vigore nei i giorni indicati, con istituzione del senso unico alternato, e la limitazione della velocità a 30 kmh.

