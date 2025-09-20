Home

Limitazioni alla viabilità su alcune strade provinciali per lavori di manutenzione

20 Settembre 2025

Limitazioni alla viabilità su alcune strade provinciali per lavori di manutenzione

Livorno 20 settembre 2025 Limitazioni alla viabilità su alcune strade provinciali per lavori di manutenzione

Nei prossimi giorni prenderanno il via alcuni interventi che interessano i distretti stradali nord e sud e che prevedono alcune limitazioni al traffico.

In particolare, lungo la SP 21 “Cafaggio-Riotorto”, nei comuni di Piombino e Campiglia M.ma, sarà temporaneamente chiuso il tratto stradale compreso tra il km 4+070, all’intersezione con la strada comunale di Casalappi e il km 6+300 in direzione nord, per consentire il rifacimento di manti bituminosi. La chiusura al transito decorre da lunedi 22 e si protrarrà fino al 26 settembre, e comunque fino al termine dei lavori. Sulla strada è adeguatamente segnalata la viabilità alternativa.

Sulla SP 15 “Della Camminata”, nel tratto stradale compreso tra l’intersezione con la SP 39 Vecchia Aurelia e l’inizio dell’abitato di Bibbona, saranno eseguiti lavori di rifacimento del manto stradale. Pertanto, dal 22 al 29 settembre, sarà in vigore l’ordinanza che istituisce il restringimento della carreggiata, con senso unico alternato, limitazione della velocità a 30 km/h, e divieto di sosta e di fermata su ambo i lati.

Stesse limitazioni anche per la SP 40 “Base Geodetica”, a Piombino, nel tratto in prossimità del km 6+000, all’altezza del Padule di Orti Bottagone, per intervento relativo all’elettrodotto Terna. L’ordinanza sarà in vigore 22 al 29 settembre.

Chiusura al transito veicolare e ciclopedonale, limitata alla giornata del 29 settembre, dalle ore 7 alle ore 19, anche per la SP 224 “Marina di Pisa”, nel tratto stradale in corrispondenza del passaggio a livello situato al km 3+009 in Via Jacoponi, per lavori di manutenzione alla barriera ferroviaria. Anche in questo caso saranno segnalati i percorsi alternativi.