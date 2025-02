Home

Limitazioni alla viabilità sulla SP 10 via Traversa livornese

27 Febbraio 2025

Limitazioni alla viabilità sulla SP 10 via Traversa livornese

Livorno 27 febbraio 2025 Limitazioni alla viabilità sulla SP 10 via Traversa livornese

La Provincia ha emanato un’ordinanza che limita il transito ai mezzi con carico superiore alla 7,5 tonnellate, nel tratto in corrispondenza del ponte al km 2+050, lungo la SP 10 via Traversa livornese, poco dopo l’uscita dall’abitato del Gabbro in direzione Castelnuovo, nel comune di Rosignano M.mo.

A seguito di sopralluogo, sono state accertate alcune criticità nelle strutture in corrispondenza dei timpani, nelle parti esterne della carreggiata. Per questo motivo, ai fini della sicurezza della viabilità, è stato istituito il senso unico alternato, regolato da semaforo, la limitazione della velocità a 30 kmh e l’inibizione al transito dei mezzi pesanti.

E’ invece consentito il passaggio dei veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, pronto soccorso e ai mezzi di trasporto pubblico

L’ordinanza è in vigore da oggi, giovedì 27 febbraio.