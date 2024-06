Home

Provincia

Limitazioni alla viabilità sulla Sp 555 e sulla Srt 206

Provincia

26 Giugno 2024

Limitazioni alla viabilità sulla Sp 555 e sulla Srt 206

Livorno 26 giugno 2024 – Limitazioni alla viabilità sulla Sp 555 e sulla Srt 206

La SP 555 “Delle Colline”, nel comune di Collesalvetti, sarà interessata da alcuni lavori per la posa di cavi per la fibra ottica. Fino al 28 giugno, nel tratto di attività del cantiere, tra il km 6+100 al km 7+800 sarà in vigore il restringimento della carreggiata, con senso unico alternato e limitazione della velocità a 30 km/h.

Analoghe restrizioni saranno in vigore anche sulla SRT 206 “Pisana Livornese”, nel tratto compreso tra il km 5+450 al km 5+473, zona Malandrone nel comune di Rosignano M.mo, per consentire i lavori di ripristino definitivo su pozzetti esistenti. L’ordinanza sarà valevole fino giugno al 2 luglio.