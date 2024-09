Home

24 Settembre 2024

Livorno, 24 settembre 2024 – Limitazioni alle mobilitazioni sindacali a difesa dei posti di lavoro, Cgil in piazza

Il cosiddetto Ddl Sicurezza dev’essere bloccato poiché reprime il diritto delle persone a manifestare il proprio dissenso.

Per contestare il disegno di legge 1660 che a breve approderà al Senato la Cgil provincia di Livorno – in concomitanza con molte altre iniziative allestite sul territorio nazionale – organizza per domani mercoledì 25 settembre dalle 16.30 alle 17.30 un presidio di protesta davanti alla Prefettura di Livorno, in piazza dell’Unità d’Italia.

L’approvazione della norma dev’essere assolutamente contrastata:

essa ad esempio introduce nuovi reati penali, e quindi il carcere, nei confronti di quei manifestanti che occupano strade, spazi pubblici e privati.

Il disegno di legge pertanto, se approvato in via definitiva, limiterebbe l’iniziativa e le mobilitazioni sindacali per difendere i posti di lavoro e contrastare le crisi aziendali e occupazionali. Tutto ciò sarebbe inaccettabile e pericoloso per la democrazia del Paese.

Invitiamo pertanto la cittadinanza a partecipare: il diritto delle persone a manifestare il proprio dissenso non può essere soffocato.

E’ quanto dichiarato dai vertici del sindacato