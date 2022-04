Home

Limoncino, Amadio: “Le sentenze non scadono come lo yogurt, le istituzioni impediscano l’accesso ai camion”

9 Aprile 2022

Livorno 9 aprile 2022

Marcella Amadio (Fratelli d’Italia) era in piazza a fianco dei cittadini che non vogliono la discarica di Limoncino, queste le sue parole:

Le sentenze non sono come uno yogurt a scadenza, quindi la sentenza del giudice Urgese che sancisce il divieto a questi camion di accedere alla via del Limoncino è una sentenza vigente, perchè le sentenze non scadono.

La strada sarà anche privata ma assumendo la questione una valenza anche pubblica, se no non saremo scesi in piazza, non se ne sarebbe occupato il consiglio comunale e non sarebbe intervenuto il sindaco

Io credo che in un momento in cui i cittadini pagano le tasse, devono anche ricevere un servizio. non è giusto che i cittadini debbano stare lì al presidio dalla mattina alla sera h24 ma ci devono pensare le istituzioni, quindi un presidio di vigili, carabinieri, polizia che si danno i turni per poter stare lì ed impedire l’accesso dei camion