Limoncino ancora ancora "caos" per un camion bloccato

15 Dicembre 2022

Limoncino ancora ancora “caos” per un camion bloccato

Livorno 15 dicembre 2022

La situazione sulla strada privata che porta alla discarica di Limoncino torna ancora alla ribalta della cronaca.

Questa mattina è stato bloccato un camion con rimorchio che trasportava rifiuti verso la discarica.

Come ormai tutti sanno la diatriba nasce dal diritto di passo che i gestori della discarica dicono di avere e quello dei frontisti forti di alcune sentenze di tribunale che secondo loro impediscono il transito di questi mezzi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia e la digos. La loro presenza si è limitata ad evitare possibili tensioni e a regolare il traffico garantendo la sicurezza durante le manovre di spostamento del camion per far passare le auto dei residenti.

Per quanto riguarda invece l’intervento per spostare eventuali i mezzi che impedivano il passaggio del camion o l’imposizione di far tornare il camion indietro; le forze dell’ordine non hanno potuto fare niente perchè la strada è privata

In attesa di un accordo per la gestione della strada privata la soluzione della controversia rimane lontana

