10 Settembre 2024

Limoncino, BL: “la discarica si trasforma in un lago: preoccupazione tra i residenti”

Livorno 10 settembre 2024 – Limoncino, BL: “la discarica si trasforma in un lago: preoccupazione tra i residenti”

Buongiorno Livorno interviene sulla situazione della discarica di Limoncino dopo le recenti piogge di domenica:

“La discarica è un lago, popolazione preoccupata, autorità non rassicurano e non smentiscono”

“A seguito delle forti piogge che hanno colpito Livorno domenica scorsa, la discarica di Limoncino si è trasformata in un grande lago, sollevando preoccupazioni tra i residenti e gli attivisti”. Secondo quanto riportato da Buongiorno Livorno (BL), “i due lotti della discarica si sono fusi in un unico bacino d’acqua, con conseguente passaggio di acque dal lotto autorizzato come discarica per rifiuti industriali al secondo, privo di autorizzazioni”.

La forza politica di opposizione ha sottolineato i potenziali rischi per la falda acquifera e i rii che sfociano in mare, sostenendo che le autorità non hanno ancora adottato alcuna misura concreta per affrontare la situazione, né hanno fornito rassicurazioni alla popolazione con analisi e verifiche adeguate.

“Siamo increduli e sfiduciati”, si legge nella nota, in cui viene denunciata l’assenza di interventi per risolvere una situazione già oggetto di denunce da mesi. BL ringrazia il Coordinamento provinciale Rifiuti Zero Livorno e i residenti che monitorano costantemente la discarica, documentando il progressivo peggioramento delle condizioni.