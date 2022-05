Home

Limoncino, è caos: auto e camper bloccati anche sulla strada per la Valle Benedetta (Foto)

11 Maggio 2022

Limoncino, è caos: auto e camper bloccati anche sulla strada per la Valle Benedetta (Foto)

Livorno 11 maggio 2022

Limoncino è caos. Questa notte sono passati indisturbati i camion diretti alla discarica ed alcuni frontisti hanno chiamato le forze dell’ordine

Questa mattina in via del Limoncino, auto parcheggiate tutte su un lato della strada ed una parcheggiata sul lato opposto.

A rimanere bloccati, questa volta sono gli automobilisti e non i camion diretti alla discarica. Come si può vedere dalle foto, non potevano passare i mezzi sia in entrata che in uscita da via del Limoncino. Era bloccata anche la ss per la Valle Benedetta.

Ai carabinieri che chiedevano di spostare le auto ai frontisti, è stato risposto da alcuni presenti, lo abbiamo già fatto e dopo che ci siamo spostati l’auto che impediva il passaggio è stata riposizionata in modo da creare nuovamente ostacolo, il proprietario l’ha chiusa ed è andato via. Quell’auto non è nostra, – dichiaravano i frontisti – alle forze dell’ordine. Noi non spostiamo più niente chiamate il proprietario di quell’auto e fatela spostare a lui

Una situazione di stallo con auto e camper fermi, che sta creando ancora disagi

Aggiornamento situazione Limoncino

La dichiarazione di un frontista giunta da poco alla nostra redazione, dove racconta la sua versione dei fatti a Limoncino e che per dovere di cronaca pubblichiamo integralmente.

Per quanto riguarda la controparte, non avendola trovata sul posto, rimaniamo a disposizione per una sua replica a quanto dichiarato nella seguente la lettera firmata:

“I camion sono passati questa notte (00:15) la strada non era presidiata, perché stremati abbiamo deciso di saltare qualche notte per riprendere energia.

Abbiamo visto passare i camion abbiamo chiamato le forza dell ordine che sono intervenute salendo in discarica a controllare.

Dopo una chiacchierata di 1 ora sono scesi con a seguito tutti i dirigenti e proprietari della discarica.

I camion e i camionisti sono rimasti tutta la notte in discarica fino a stamani alle 7. 15 che sono scesi ma non hanno trovato nessun ostacolo e non c è stato intervento delle forza dell ordinare ( disponibili video ) .

Poco più tardi il signor Bellabarba è sceso e parcheggiato una macchina ( Opel nera) parallelamente alla panda dei frontisti.

La panda è stata spostata per ben 2 volte per consentire il passaggio alle macchina ma la Opel sistematicamente veniva riposizionata parallelamente alla panda intralciando il passaggio .

Il signor Bellabarba lascia L’auto incustodita e va via con le chiavi .

Per questo motivo sono state chiamate le forza dell ordine. In quanto sia la provinciale che la via del Limoncino erano sommerse dal traffico .

Dopo 1 ora visto che L’auto Opel non poteva essere spostata in quanto lasciata incustodita ( le macchine parcheggiate dei residenti sono sempre con i proprietari presenti perché in caso di urgenza le macchine vengano immediatamente spostate ) allora in quanto noi non abbiamo nessun interesse ad intralciare il passaggio di residenti o frequentatori abbiamo spostato la panda facendo defluire il traffico

Si ricorda che in 3 mesi di presidio sono sempre state presenti le macchine parcheggiate senza mai creare disturbo o danno a qualsiasi mezzo autorizzato volesse passare “

