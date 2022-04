Home

7 Aprile 2022

Limoncino, Gazzetti: “Le criticità della strada possono incidere sull’autorizzazione?” Dopo Pasqua un sopralluogo

Rifiuti, discarica del Limoncino (Livorno); Gazzetti (Pd) interroga la Giunta: “La natura della strada e le criticità sollevate dal Comune labronico possono incidere nel riesame dell’autorizzazione integrata ambientale in corso?»

Il consigliere regionale Pd, Francesco Gazzetti, presenta un’interrogazione alla Giunta regionale

Firenze 7 aprile 2022

«La discarica del Limoncino a Livorno costituisce da molti anni un elemento di grande preoccupazione per le popolazioni residenti e per l’Amministrazione comunale di Livorno.

Come annunciato ho provveduto a depositare un’apposita interrogazione.

Era un impegno preso per cercare di approfondire alcuni temi, raccogliendo ulteriori elementi su questioni tornate di grande attualità in questi giorni.

Nel testo dell’interrogazione rivolta alla Giunta, dopo una ricostruzione della vicenda, si chiede se si è a conoscenza della questione che riguarda la natura della strada di accesso alla discarica, alla luce della sentenza della Corte di Appello del Tribunale di Livorno del 2019; in che modo i temi connessi alla strada di accesso alla discarica possono incidere sull’esame in corso dell’ dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e sulla eventuale necessità di rivedere la Valutazione di Impatto Ambientale; come si intende tenere presente, all’interno del percorso di riesame AIA in corso, delle sollecitazioni fatte emergere dall’Amministrazione comunale di Livorno, in particolare per quanto riguarda la compatibilità complessiva dell’impianto di discarica con le salvaguardie ambientali introdotte dal nuovo Piano Strutturale della Città di Livorno, nonché per quanto attiene alle modifiche occorse alle curve pluviometriche del luogo in oggetto, a seguito della nota alluvione del 2017».

È quanto chiede alla Giunta regionale, Francesco Gazzetti, attraverso l’interrogazione In merito alla discarica in loc. Limoncino, situata nel territorio del Comune di Livorno.

«Appena riceverò risposta a questa interrogazione sarà mia cura condividerne pubblicamente i contenuti. A questo aggiungo – conclude Gazzetti – che la Commissione Ambiente del Consiglio Regionale sta lavorando per effettuare un sopralluogo alla discarica dopo Pasqua».

