Limoncino, la strada diventa un fiume di fango: i residenti “abbandonati dal 2017” (Video)

30 Ottobre 2025

Livorno 30 ottobre 2025 Limoncino, la strada diventa un fiume di fango: i residenti “abbandonati dal 2017”

Ancora una volta, a Limoncino, la pioggia trasforma la strada in un torrente in piena.

Un lungo tratto di via, in pendenza, si è trasformato in poche ore in un corso d’acqua e fango che scorre impetuoso dal ponte all’altezza dell’ex discoteca Sottosopra, dove il rio è esondato come accade ormai regolarmente ad ogni ondata di maltempo.

Le immagini, girate da un residente, mostrano una scena purtroppo familiare per chi abita nella zona. Questa volta, però, le abitazioni più vicine al ponte si sono salvate grazie a un muro di sbarramento costruito privatamente: un intervento realizzato con fondi messi insieme dai proprietari, con l’aiuto di alcune ditte locali. Un’opera di autodifesa che, almeno in questa occasione, ha evitato danni alle case.

“Dal 2017 non è cambiato nulla”, lamentano i residenti, ricordando l’alluvione che otto anni fa devastò la città e lasciò segni profondi nel territorio e nella memoria collettiva.

Da allora, spiegano, a valle sono stati eseguiti vari lavori di messa in sicurezza, e altri sono ancora in corso, ma a monte delle abitazioni il rio continua a esondare sempre nello stesso punto.

Ogni volta che piove intensamente, la curva del rio sotto il ponte stradale si trasforma in una trappola di acqua e detriti. “Siamo stati alluvionati più volte, e nonostante le promesse, nessuno è mai intervenuto seriamente per risolvere il problema”, raccontano alcuni abitanti, ormai sfiduciati.

Oggi, grazie ai muri privati, le case si sono salvate, ma il pericolo resta alto: basta guardare le immagini del fiume di fango che scorre sulla carreggiata per capire quanto sia ancora fragile l’equilibrio di questa zona collinare.

“Le immagini parlano da sole – conclude un residente – qui viviamo con la paura che ogni pioggia diventi un’alluvione.”

