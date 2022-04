Home

Limoncino, Marcella Amadio (FdI): “Scandaloso il comportamento delle Istituzioni, istituire presidio di forze dell’ordine”

5 Aprile 2022

Livorno 5 aprile 2022

Il Prefetto, il Questore ed il sindaco devono istituire un presidio fisso delle forze dell’ordine in via del Limoncino, per impedire l’accesso ai camion

E’ quello che chiede Marcella Amadio (Fratelli d’Italia) e prosegue:

Domenica, sono andata al Limoncino per incontrare alcuni rappresentanti del Comitato anti discarica e per ribadire il sostegno mio e di Fratelli d’Italia alla loro causa.

Da anni, mi batto, al fianco del Comitato, affinché non venga realizzata la discarica a pochi metri dalle abitazioni ed in un luogo tra i più belli delle Colline livornesi.

È doveroso ricordare che la Magistratura ha sancito il divieto di transito dei camion.

Nonostante ciò, i proprietari della discarica hanno tentato più volte di non rispettare le decisioni dei giudici, costringendo i frontisti ed i proprietari delle abitazioni a presidiare , h 24, l’accesso alla strada.

Scandaloso il comportamento delle Istituzioni:

Questura e Prefettura dovrebbero intervenire per far rispettare le sentenze, invece, si limitano a generici quanto inutili inviti a cercare un accordo impossibile.

Il Sindaco dovrebbe utilizzare i poteri propri della sua carica per preservare l’incolumità fisica delle persone coinvolte.

Stante la situazione, i cittadini sono costretti , per far valere i propri diritti , a stazionare per giorni e giorni h 24, sulla strada del Limoncino per impedire l’accesso dei camion.

Pagano le tasse, ma non ricevono servizi, infatti, dovrebbero essere il Sindaco, il Questore ed il Prefetto a stabilire un presidio fisso delle forze dell’ordine, all’imboccatura della strada, per far rispettare ( non dimentichiamolo) la sentenza della Magistratura.

