Limoncino: nessun accordo trovato, altro camion bloccato (Video)

29 Marzo 2022

Livorno 29 marzo 2022

Oggi pomeriggio intorno alle ore 14,30 un camion di rifiuti oltre le 3,5 tonnellate è stato bloccato in via del Limoncino

Nessun accordo è stato raggiunto tra le parti, Mazzoncini del comitato dei frontisti racconta che l’unico accordo sul piatto era quello di far passare 5 camion al giorno.

Una proposta inaccettabile dopo due sentenze del tribunale che negano il passaggio a quella tipologia di mezzi. Inoltre continua Mazzoncini, se diamo il permesso di passare e capita qualche incidente … noi non vogliamo risponderne per aver permesso il passo in una strada ad ora vietata da due sentenze

Dopo circa un’ora e l’intervento della polizia il mezzo è tornato indietro

Nel video parla Mazzoncini



