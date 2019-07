Home

Cronaca

Ambiente

Limoncino, No alla discarica: Istituzioni assenti, presente solo Vecce (M5S)

Ambiente

8 luglio 2019

Limoncino, No alla discarica: Istituzioni assenti, presente solo Vecce (M5S)

"Governo della città al Toscana Pride e opposizioni non pervenute"

Livorno – No alla discarica di Limoncino, finiti i tempi della campagna elettorale dove i candidati sindaco in rappresentanza di quattro forze politiche e delle loro coalizioni facevano promesse (Andrea Romiti candidato sindaco per il centro destra, Luca Salvetti, Marco Bruciati per Buongiorno Livorno) nessuno delle istituzioni locali era presente sabato 6 luglio 2019 alla riunione del comitato che protestava contro i recenti atti svolti da chi gestisce la discarica (asfaltatura strada, taglio degli alberi e passaggio di camion oltre i limiti dell’ordinanza).

Unica eccezione il consigliere comunale Luca Vecce in rappresentanza dei 5 Stelle. Molti dei rappresentanti del governo della città compreso il sindaco Luca Salvetti erano a Pisa al Toscana Pride mentre per le opposizioni non ci è dato sapere.