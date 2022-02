Home

Politica

Limoncino, PaP: “la vicenda ha dell’incredibile per un qualsiasi Stato di diritto”

Politica

22 Febbraio 2022

Limoncino, PaP: “la vicenda ha dell’incredibile per un qualsiasi Stato di diritto”

Livorno 22 febbraio 2022

L’intervento di Potere al Popolo Livorno sulle vicende della discarica di Limoncino:

“Quanto sta succedendo in questi giorni al Limoncino ha dell’incredibile per un qualsiasi Stato di diritto.

Parliamo di Poteri che sono entrati in conflitto tra loro, il tutto a discapito degli interessi dei cittadini che vorrebbero salvaguardare il loro territorio, la loro salute e l’ambiente,

Questo è quello che accade a Livorno, nella zona del Limoncino. Le vicende di questa estate invece le potete leggere qui: https://bit.ly/3p4tHCh

In questi giorni l’unica novità che ha portato qualche cambiamento alla vicenda, è stato il respingimento del ricorso del Comune contro la sentenza di autorizzazione a conferire da parte di Livrea nel Lotto 1.

La sentenza, come avevamo previsto, ha detto che il Comune non era titolato a ricorrere, ma avrebbe dovuto farlo la Regione a guida Partito Democratico, ma il dirigente regionale Edo Bernini e l’amministrazione regionale, non vollero opporsi.

Ma quello che non è cambiato, è il contenuto di altre sentenze, che seppur non definitive, sono al momento esecutive: e cioè il fatto che in primo grado è stato stabilito che non c’è diritto di servitù sulla strada per i mezzi della discarica e i camion, e una sentenza di secondo grado che stabilisce che la strada del limoncino è privata.

E quindi come mai ogni mattina, nonostante sentenze già chiare, le forze dell’ordine presenti in gran quantità (Guardia di Finanza, Polizia, Digos, Carabinieri e Vigili Urbani), non intervengono per far rispettare queste sentenze?

Come se non bastasse, nei giorni scorsi i proprietari della discarica hanno chiamato una ditta per far tagliare tutti gli alberi e l’erba della strada privata, senza alcuna autorizzazione, e sempre sotto gli occhi delle immobili forze dell’ordine.

Anzi hanno detto che sono stati autorizzati dal sindaco!

Come se non bastasse, stamani sono passati i camion della ditta che sono andati a scaricare materiale in discarica.

Insomma questa vicenda, fa schifo. Vedere i cittadini a difesa del territorio e dell’ambiente, sventolare sentenze a loro favore, e le forze dell’ordine e del Comune che invece lasciano infrangere la legge

Da parte nostra, agiremo in tutti i modi possibili e necessari affinchè il territorio livornese venga tutelato perché la salute pubblica viene prima di tutto”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin