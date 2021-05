Home

Limoncino, PD: “Pieno impegno politico affinché si arrivi al superamento della discarica”

10 Maggio 2021

Livorno 10 maggio 2021

Una delegazione del Partito Democratico ha presenziato alla manifestazione promossa dal Comitato No Discarica dopo aver appreso la notizia della sentenza del TAR Regionale della Toscana che annulla la sospensiva richiesta dalla Regione Toscana e che autorizza la proprietà della discarica a conferire rifiuti non speciali in un lotto.

“Da parte nostra, come Partito Democratico, confermiamo:

il pieno impegno politico affinché si arrivi al superamento della discarica, in linea alla mozione approvata dal Consiglio Comunale in data 2 agosto 2019.

Nella mozione si confermava la contrarietà all’apertura della discarica al Limoncino e si impegnava l’Amministrazione Comunale ad aprire una interlocuzione con la Regione Toscana al fine di trovare soluzioni utili a sospendere o annullare l’autorizzazione amministrativa; a vigilare su tutte le criticità collegate al rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e valutare inoltre la possibilità di un ricorso al Consiglio di Stato.

Su questo lato saremo a fianco della Giunta Salvetti e la sosterremo con grande determinazione.

Confidiamo inoltre in un impegno concreto da parte della Regione Toscana sul piano politico e amministrativo nel superamento della discarica di Limoncino in coerenza con quanto previsto nella mozione approvata dal Consiglio Regionale il 24 luglio 2019″.