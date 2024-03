Limoncino: piove e il terreno lungo la strada cede, una parte finisce nel rio (Foto)

Home

1 Marzo 2024

Livorno 1 marzo 2024 – Limoncino: piove e il terreno lungo la strada cede, una parte finisce nel rio

Allerta a Limoncino: Terreno Franato Lungo Via della Valle Benedetta

Una scia di preoccupazione si diffonde tra i residenti di Limoncino dopo che una parte del terreno lungo via della Valle Benedetta ha ceduto a causa delle intense piogge degli ultimi giorni. La situazione, resa ancor più critica dall’allerta arancione, ha portato al franamento di una porzione di terreno lunga circa dieci metri, con una parte finita addirittura nell’alveo del rio limitrofo.

I residenti, già colpiti dagli eventi alluvionali del 2017 e non solo, guardano con ansia al possibile aggravarsi della situazione. Sebbene al momento soltanto una piccola quantità di terra sia finita nel letto del rio, permane il timore che ulteriori cedimenti possano verificarsi, occludendo pericolosamente l’alveo e mettendo a rischio abitazioni e sicurezza dei cittadini.

La problematica, non nuova agli abitanti della zona, richiama l’attenzione sulle misure di sicurezza necessarie per prevenire simili incidenti in futuro. Nonostante gli interventi di mitigazione realizzati dopo l’alluvione del 2017, il rischio di esondazione del rio persiste, soprattutto considerando la conformazione della zona e la presenza del ponte che favorisce l’esondazione delle acque.

I residenti chiedono di condurre studi approfonditi e implementare soluzioni definitive per garantire la sicurezza degli stessi e la stabilità del territorio circostante. La recente frana mette in luce la necessità di un intervento tempestivo e mirato per preservare la sicurezza e il benessere della comunità locale.

Le immagini del terreno che sta cedendo e la terra finita nell’alveo del rio

