Limoncino, respinto un camion di rifiuti, domani ne arriveranno altri tre?

31 Marzo 2022

Livorno 31 marzo 2021

Continua il braccio di ferro in via del Limoncino tra frontisti e proprietari della discarica

Ancora una volta un camion bloccato e respinto

La Regione ieri, in conferenza sei servizi non ha ritenuto di dover sospendere la deroga che dura da ormai 3 anni rispetto alle autorizzazioni scadute nel 2019. Oggi forti delle loro autorizzazioni e convinti di poter passare con i camion oltre le 3,5 tonnellate, è arrivato nuovamente un camion carico di rifiuti.

Il camion è stato fermato all’inizio della via dai frontisti forti di una sentenza di tribunale che ne impedisce il passaggio ai camion oltre le 3,5 tonnellate

La polizia, come al solito è intervenuta sul posto. Ha ascoltato le rimostranze delle parti poi ha regolamentato il traffico sulla strada provinciale per permettere al mezzo di uscire il mezzo e andare via

I frontisti però sono preoccupati, stando a quanto riportano l’azienda non si arrende; sembrerebbe che siano stati avviertiti infatti dell’arrivo contemporaneo di tre camion per domani

