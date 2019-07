Home

19 luglio 2019

Limoncino: sospeso il conferimento ma i furgoncini passano ancora. I manifestanti: “Ma chi li deve controllare?”

Limoncino (Livorno) – Nonostante la sospensione del conferimento dei rifiuti nella discarica di Monte la Poggia (Limoncino), decisa dalla Regione Toscana, i manifestanti presenti al presidio a Limoncino lamentano il passaggio di camioncini verso la discarica.

“Nonostante il divieto di conferimento, noi li dobbiamo far passare; non possono essere bloccati – spiegano – Sono mezzi sotto i 35 quintali e quindi idonei a passare dalla strada privata”. Racconta un altro manifestante: “Il fatto che possono passare però non ci rassicura; se li blocchiamo commettiamo un reato, ma in questo modo nessuno ci garantisce cosa trasportano. I camion sono chiusi, e non si vede cosa contengono al loro interno: potrebbero essere vuoti come contenere attrezzatura per manutenzione oppure pieni di rifiuti che in barba al divieto vengono scaricati”.

“Chi deve vigilare? Chi deve vedere il loro contenuto? E se scaricano rifiuti, che tipo di rifiuti scaricano?