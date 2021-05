Home

Cronaca

Limoncino, trovata coppia con 62 dosi di cocaina, arrestati

Cronaca

26 Maggio 2021

Limoncino, trovata coppia con 62 dosi di cocaina, arrestati

Le volanti arrestano una coppia per traffico e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, rinvenute 62 dosi di cocaina con l’ausilio dei cinofili della Guardia di Finanza

Livorno 26 maggio 2021

Nella trascorsa nottata il personale dell’ufficio prevenzione Generale e soccorso pubblico interveniva in via del Limoncino all’altezza della discarica per una segnalazione di autovettura Yaris nera, sospetta, con a bordo due persone.

Gli occupanti venivavo identificati per N. M. del 72 nato in Marocco e B. N. dell’88 in Kossovo.

Accompagnati presso gli uffici di polizia, veniva effettuata la perquisizione personale, mentre a bordo dell’auto, con l’ausilio dei cinofili della Guardia di Finanza , venivano rinvenute:

56 dosi di cocaina per un totale di 60,73 gr, mentre all’interno della borsa della donna venivano trovate 6 dosi per un totale di 1,72 gr.

Avvisato il pm di turno, dr. Volpe, i due soggetti venivano arresati per art. 73 DPR 309/90 in concorso e ne veniva disposto l’accompagnamento ai domiciliari presso la loro abitazione di Viareggio.

Effettuata altresì la perquisizione domiciliare con l’ ausilio del personale della Polizia di Stato di quel Commissariato che dava esito negativo.-

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin