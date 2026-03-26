Cronaca

26 Marzo 2026

Livorno 26 marzo 2026 L’impresa è donna: rinnovato il Gruppo Terziario Donna Confcommercio Livorno

Visione globale, rete e qualità dell’accoglienza: una nuova forza per il rilancio di un territorio dalle straordinarie potenzialità

Il Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Livorno, che riunisce imprenditrici rappresentative di molteplici settori economici della provincia, ha rinnovato il suo direttivo con un obiettivo chiaro: dare voce, sostegno e strumenti concreti all’imprenditoria femminile, ponendola come motore centrale dello sviluppo economico locale.

Il gruppo nasce dalla consapevolezza che il territorio provinciale, con la sua conformazione geografica “stretta e lunga” tra costa ed entroterra, possiede potenzialità straordinarie ma richiede una visione d’insieme e una strategia condivisa. Superare la frammentazione e costruire una rete solida tra imprese, istituzioni e partner privati è la sfida principale che il nuovo organismo intende affrontare.

I pilastri del programma sono chiari: creare un ecosistema favorevole alla nascita e al consolidamento delle imprese a guida femminile, attraverso formazione, networking e accesso alle risorse; promuovere una strategia che valorizzi Livorno e la sua provincia come un unico distretto produttivo e turistico; elevare gli standard dei servizi e dell’accoglienza per rendere il territorio sempre più competitivo e attrattivo; collaborare attivamente con gli enti locali per contribuire alle politiche di sviluppo.

Alla guida del gruppo è stata eletta l’avvocato Delia Del Carlo.

«Questo gruppo nasce con l’ambizione di mettere a sistema competenze, esperienze e sensibilità diverse, ma unite da una visione comune – afferma la presidente neo eletta. Le imprenditrici del nostro territorio rappresentano una risorsa fondamentale, spesso capace di innovare e interpretare i cambiamenti con grande rapidità. Vogliamo costruire una rete solida, che favorisca la crescita delle imprese femminili e allo stesso tempo contribuisca a rafforzare l’identità economica della provincia. È necessario superare logiche frammentate e lavorare insieme per valorizzare Livorno e il suo territorio come una destinazione integrata, capace di offrire qualità, accoglienza e opportunità».

Il Gruppo Terziario Donna avvierà da subito un calendario di incontri e tavoli di lavoro aperti, con l’obiettivo di coinvolgere le realtà produttive locali e definire i primi progetti operativi, in particolare sul fronte della promozione territoriale e del supporto manageriale alle imprese.

«La ricostituzione di questo gruppo rappresenta un passaggio importante per Confcommercio Livorno – sottolinea il direttore Federico Pieragnoli – perché rafforza ulteriormente il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per lo sviluppo del territorio. L’imprenditoria femminile è una componente sempre più strategica del nostro sistema economico, non solo per i numeri ma per la qualità dell’approccio, spesso orientato all’innovazione, alla sostenibilità e alla cura delle relazioni. Come associazione continueremo a sostenere questo percorso, mettendo a disposizione strumenti, competenze e occasioni di confronto con le istituzioni, nella convinzione che fare rete sia la chiave per affrontare le sfide future».

Fanno parte del consiglio, oltre alla presidente Delia del Carlo, Anna Lisa Francoglio (property manager di Pleiades Homes), Deborah Corsi (ristorante La Perla del Mare), Nikita Zucconi (agenzia immobiliare Le Case della Porta Verde), Camilla Antonucci (Tenuta Eleonora di Toledo), Paola Nucci (Labrolens), Valeria Puddu (Agenzie Assicurative Generali Cairoli – CAIROLI HUB e PROTEXA), Elena Narducci di Delì, Cecilia Antonini della palestra Gemini e Carla Cianchi, titolare dell’omonimo studio dentistico.

Chi volesse conoscere quuesto gruppo può contattare il segretario Daniele Capecchi, 05861761054, area.sindacale@confcommercio. li.it