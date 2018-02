“L’inceneritore uccide ed ora anche la scienza lo dimostra”

“La stagione degli inceneritori è finita. Gli unici che non se ne sono ancora resi conto sono gli esponenti del Pd, in particolare quelli di Livorno”.

Così il candidato alla Camera nel collegio uninominale Toscana 2 per il Movimento 5 stelle, Giulio La Rosa, nel corso del dibattito avvenuto ieri sera al cinema “I Quattro Mori”, al termine della proiezione del film “Sporchi da morire”. Una serata organizzata dal Movimento 5 stelle di Livorno insieme al leader del comitato Zero Waste Italy, Rossano Ercolini, per denunciare i pericoli dell’inquinamento e promuovere l’adozione di alcune buone pratiche.

“Buone pratiche – ha sottolineato il sindaco Filippo Nogarin, intervenuto all’incontro – che l’attuale amministrazione ha già adottato e che il Movimento 5 stelle punta ad estendere in tutta Italia”. “Ormai – ha sottolineato il candidato La Rosa – anche la ricerca scientifica non lascia campo a dubbi o interpretazioni divergenti: l’attività di questi impianti aumenta il rischio di contratte malattie respiratorie e del sistema circolatorio, che possono portare alla morte. L’ultimo istituto a certificarlo è stato il Cnr di Pisa“.

“A Livorno – prosegue La Rosa – abbiamo uno dei più grandi impianti di termovalorizzazione del centro Italia. Il Movimento 5 stelle ha prima bloccato l’attivazione di una terza linea. Poi ha messo nero su bianco un cronoprogramma per il progressivo spegnimento e smantellamento dell’inceneritore. Il Pd, al contrario, attraverso Ato Costa, vorrebbe privatizzare la gestione dei rifiuti nei comuni di Pisa, Lucca, Massa, Carrara e appunto Livorno, creando un sistema basato proprio sull’utilizzo sistematico e continuo dell’inceneritore del Picchianti. Una scelta controproducente che determinerà un’impennata delle tariffe e la perdita del controllo pubblico su un servizio essenziale”.