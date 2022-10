Home

Provincia

Collesalvetti

Linea Guasticce Livorno modifiche percorsi bus extraurbani

Collesalvetti

21 Ottobre 2022

Linea Guasticce Livorno modifiche percorsi bus extraurbani

Modifiche ai percorsi dei bus extraurbani Per i lavori di asfaltatura tra Stagno e Guasticce

LIVORNO, 21 ottobre 2022 – Autolinee Toscana informa che, a causa dei lavori di asfaltatura sulla SP555 nel tratto tra Stagno e Guasticce dal giorno 24 ottobre 2022 alle 17:00 del 08 gennaio 2023, i percorsi dei bus extraurbani subiranno delle modifiche.

In particolare:

Linea 104 direzione Collesalvetti: regolare

Linea 104 direzione Livorno: giunta alla rotatoria di Guasticce/Interporto, non percorre strada SP555 ma svolta a destra per la FI-PI-LI direzione Livorno con uscita a Stagno. Non transita da via Barontini e Stagno/Hotel

Prima fermata utile Stagno Raffineria

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin