Linee elettriche, al via i controlli con elicottero specializzato all’Elba e in Val di Cecina

17 Settembre 2025

TOSCANA: ENERGIA, AL VIA ULTIMA SESSIONE DI CONTROLLI LINEE ELETTRICHE DAL CIELO CON ELICOTTERO SPECIALIZZATO

L’attività di ispezioni eliportate riguarderà le aree della costa toscana, dall’Elba alla Versilia, nonché la Garfagnana, la Lunigiana, l’alta Valdicecina e Volterra, Orbetello.

Da terra e anche dal cielo, al via in Toscana l’ultima fase dei controlli periodici con elicottero specializzato per garantire un servizio elettrico efficiente: questa mattina, infatti, E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) ha avviato un check-up aereo sulle linee elettriche di media tensione di un’ampia area del territorio toscano. Si tratta dell’ultimo lotto di voli per il 2025, che completerà le attività di monitoraggio e ispezioni rete elettrica aerea regionale per l’anno in corso.

E-Distribuzione monitorerà lo stato di salute di centinaia di chilometri di cavi aerei di media tensione, che distribuiscono energia elettrica sulle dorsali delle province di Livorno, Lucca, Pisa e Grosseto, nonché di numerosi sezionatori aerei di manovra, cabine elettriche, posti di trasformazione a palo e impianti elettrici. In particolar modo, in questa sessione di voli i controlli riguarderanno i territori dell’isola d’Elba, della Versilia e del litorale pisano, della Garfagnana e della Lunigiana, dell’alta Val di Cecina e Volterra, una porzione di Orbetello.

La verifica con elicottero, effettuata con tecnologie di ultima generazione, consiste nell’ispezione delle linee aeree, difficilmente controllabili da terra, e rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e manutenzione delle linee elettriche. I voli a bassa quota delle linee consentono la rilevazione visiva, ad elevata risoluzione, di eventuali anomalie e la ripresa video della situazione degli impianti. Durante queste ispezioni viene posta particolare attenzione alla presenza di piante ad alto fusto nelle immediate vicinanze dei conduttori, allo stato dei sostegni, delle mensole, degli isolatori e delle apparecchiature di linea.

Le operazioni avvengono con le linee elettriche in tensione, senza ricorrere a interruzioni del servizio e quindi senza disagio per la clientela. Al controllo aereo fa seguito l’analisi di dettaglio dei dati registrati e le eventuali ispezioni mirate dei tecnici di E-Distribuzione che definiscono il successivo piano di interventi.

L’attività si svilupperà per step e sessioni di volo e si concluderà nella prima metà di ottobre, anche in base alle condizioni meteorologiche, dopodiché le “Unità Territoriali” di E-Distribuzione competenti per le aree interessate passeranno alla fase operativa con le operazioni sul campo, in virtù delle esigenze di intervento rilevate nel corso delle ispezioni eliportate.

