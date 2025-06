Home

20 Giugno 2025

LIVORNO, 20 giugno 2025 Linee Livorno extraurbano, due giorni di deviazioni per festa di paese

AT- autolinee toscane informa che, a causa della festa di paese e conseguente chiusura al traffico del centro abitato di Riparbella, vi saranno deviazioni delle Linee bus Livorno extraurbano nelle giornate del 21 e 22 giugno 2025.

Nel dettaglio:

LINEA 111

Sabato 21 giugno: Cecina-Riparbella-Castellina delle 19:20

Domenica 22 giugno: Cecina-Riparbella-Castellina delle 18:00

percorso regolare fino a S. Pietro in Palazzi; da S. Pietro in Palazzi effettuano deviazione e non transitano da

· SS68 di Val di Cecina (tratto compreso tra S. Pietro in Palazzi e SP13 del Commercio)

· SP13 del Commercio (tratto compresso tra SS68 e «via del Commercio Carabinieri» – Riparbella)

Riprendono il percorso regolare da «via del Commercio Carabinieri» (Riparbella).

Sabato 21 giugno: Castellina-Riparbella-Cecina delle 20:22

Domenica 22 giugno Castellina-Riparbella-Cecina delle 21:12

percorso regolare fino a «via del Commercio Carabinieri» (Riparbella); da Riparbella effettuano deviazione e non transitano da:

· SP13 del Commercio (tratto compresso tra «via del Commercio Carabinieri» – Riparbella e SS68)

· SS68 di Val di Cecina (tratto compreso tra SP13 del Commercio e S. Pietro in Palazzi)

Fermate utili per la direzione Cecina-Riparbella-Castellina

· CEC450 Palazzi, RIP774 via del Commercio Carabinieri (Riparbella) e CMR158 Poggetto parcheggio (Castellina)

Fermate utili per la direzione Castellina-Riparbella-Cecina

· RIP774 via del Commercio Carabinieri (Riparbella) e CMR358 Poggetto (Castellina)

I TRANSITI ALLE FERMATE POTREBBERO SUBIRE ALCUNE VARIAZIONI.

