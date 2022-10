Home

21 Ottobre 2022

L’intervista: rischia di essere investito da un camion sulle strisce, lo insegue e porta la targa dai carabinieri

"E' un un tratto di strada a Stagno dove sono morte tre persone"

Stagno (Collesalvetti Livorno), 21 ottobre 2022

Rischia di essere investito da un camion mentre attraversa sulle strisce pedonali

Andrea Auteri intorno alle ore 15. 00 di oggi pomeriggio, stava attraversando sulle strisce pedonali sull’Aurelia a Stagno all’altezza del civico 56 insieme ad un amico.

All’improvviso racconta Auteri, mentre eravamo nel mezzo alla strada un camion che procedeva a tutta velocità e non secondo i limiti previsti su quel tratto di strada, ha iniziato a suonare il clacson ed è andato a diritto senza fermarsi.

I due pedoni stando sempre al racconto di Auteri hanno dovuto fare un balzo indietro per non essere schiacciati.

Ripresosi dallo spavento Auteri prendendo la sua auto parcheggiata a due passi ha inseguito e fermato il camion.

Voleva parlare con l’autista, ma questo non è sceso neppure dal camion (sempre da quanto raccontato da Auteri che prosegue). Arrabbiato per non essere considerato, arrabbiato per aver rischiato la vita, e arrabbiato perchè sono anni che i residenti della zona lamentano questo pericolo (visto che non aveva modo di sapere chi guidava il camion), ha staccato la targa del camion e si è presentato alla caserma dei carabinieri di Livorno per fare un esposto

Conclude Auteri, si tratta di un tratto di strada dove sono morte tre persone e la pazienza è finita

Il video con le dichiarazioni rilasciate



