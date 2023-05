Home

Sport

Rugby

Lions Amaranto, a Jesi, una giornata con ben pochi sorrisi, terza sconfitta consecutiva

Rugby

8 Maggio 2023

Lions Amaranto, a Jesi, una giornata con ben pochi sorrisi, terza sconfitta consecutiva

Livorno 8 maggio 2023

Una giornata con ben pochi sorrisi. La LundaX Lions Amaranto, a Jesi, rimedia la terza sconfitta consecutiva (27-10), non carica sul pullman alcun punto e resta pericolosamente invischiato nella lotta per non retrocedere. Bruttissimo – nell’ottica livornese – l’esito del confronto tra le due squadre in coda: ha ottenuto il massimo (cinque punti) l’Imola, con il CUS Siena, che pur battuto (ora la squadra bianconera è ultima da sola) ha ottenuto il doppio bonus.

Domenica prossima, la LundaX Lions Amaranto non dovrà perdere nella gara valida per l’ultima giornata, in casa con l’Imola. Oppure dovrà sperare che il CUS Siena non vinca nel derby contro il Firenze’31 (che può ancora centrare il quarto posto).

Scenderà in C l’ultima. In caso di arrivo a pari merito, si disputerà lo spareggio.

Sul terreno jesino ‘Marco Latini’, i livornesi, in formazione rimaneggiata, hanno fatto fatica nelle fasi statiche.

La squadra marchigiana ha sfruttato con cinismo il peso rilevante del proprio pacchetto ed i centimetri dei propri saltatori.

Al 10’ è il centro degli jesini Poloni a trovare la via della meta in azione sviluppata in prima fase: 5-0.

La LundaX Lions Amaranto non si scompone e al 16’ accorcia le distanze con un agevole piazzato, realizzato da Matteo Magni, tornato per l’occasione a giostrare nelle mansioni di mediano (con De Libero apertura): 5-3. Su pallone recuperato dai trequarti, i locali trovano la via della loro seconda meta, con l’ala Alex Tomassoni: 10-3.

Trascorrono appena 3’ e la formazione allenata da Marco De Rossi cala il tris, ancora con una meta di un giocatore del reparto arretrato (l’ala e capitano Carosi).

Dodi arrotonda con la trasformazione: 17-3. Brillante (35’) l’iniziativa della LundaX Lions Amaranto sviluppata sulla sinistra. Azione che consente al valido flanker classe 2004, Giulio Tedeschi (poi uscito nella ripresa per un malanno muscolare) di siglare la prima (e purtroppo unica) meta amaranto. Matteo Magni trasforma: all’intervallo il tabellone recita 17-10 per i padroni di casa. Jesi, che continua ad avere più possesso, festeggia al 51’, ancora con Carosi, la meta-bonus.

Dodi trasforma: 24-10. La LundaX Lions Amaranto cerca il tutto per tutto a caccia – almeno – del bonus-difesa.

Gli sforzi non sono premiati. Anzi, al 71’, con un drop siglato dalla grande distanza, l’estremo jesino Emanuele Tomassoni fissa il risultato sul 27-10. I biancoverdi di casa, con la loro larga affermazione, hanno definitivamente messo al sicuro la salvezza e messo una serissima ipoteca sul sesto posto conclusivo. Per la LundaX Lions Amaranto quella di domenica prossima sarà il match più importante della stagione. Una formazione, quella guidata da Fabrizio Gaetaniello, imbottita di giovani e giovanissimi. Anche a Jesi, titolari il classe 2005 Nico Bernini, i classe 2004 Giulio Tedeschi e Enzo Diego Carniel e il classe 2003 Giacomo Marchi. Entrato nel corso del match il classe 2005 Cristian Zingoni; era assente per squalifica il mediano di mischia titolare Gabriele Casalini, altro ragazzo nato nel 2005.

RUGBY JESI 1970 – LUNDAX LIONS AMARANTO 27-10

RUGBY JESI 1970: Tomassoni Em.; Tomassoni A., Poloni (24’ st Trillini), Fanesi, Carosi (cap.); Dodi, Faccenda (20’ st Pietrini); Tittarelli (18’ pt Sandroni), Feliciani (11’ st Giuliani), Tomassoni El.; Sehman Franco, Albani; Bimbo (31’ st Boria), Piergirolami (11’ st Mattioni), Bruciaferri (11’ st Maldini). All.: Marco De Rossi.

LUNDAX LIONS AMARANTO: Magni N.; Zaccagnini T., Bernini N., Freschi M. (35’ st Bonomo), Carniel (1’ st Zaccagnini F.); De Libero, Magni M.; Marchi, Chiarugi G. (22’ st Vitali L.), Tedeschi (14’ st Zingoni); Ciandri, Scardino (cap.); Tichetti (1’ st Vitali G.), Savaglia, Filippi (16’ st Tichetti). A disp.: Hyka, Pannocchia. All.: Fabrizio Gaetaniello.

ARBITRO: Kevin Gargamelli di Pesaro.

MARCATORI: nel pt (17-10) 10’ m. Poloni, 16’ cp Magni M., 18’ m. Tomassoni A., 21’ m. Carosi tr. Dodi, 35’ m. Tedeschi tr. Magni M.; nel st 11’ m. Carosi tr. Dodi, 31’ drop Tomassoni E..

NOTE: giornata calda, terreno in buone condizioni. Calci piazzati: Magni M. 1/1. In classifica 5 punti per lo Jesi (successo e bonus-attacco; quattro mete all’attivo) e 0 punti per la LundaX Lions Amaranto (battuto con un margine superiore alle otto lunghezze; una meta all’attivo).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin