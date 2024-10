Home

Lions Amaranto e Pecore Nere alla Domenica Sportiva

1 Ottobre 2024

Livorno 1 ottobre 2024 – Lions Amaranto e Pecore Nere alla Domenica Sportiva

Lions Amaranto e Pecore Nere in meta, anche lontano dai tradizionali campi con tanto di porte ad acca.

14 rappresentanti delle due realtà rugbistiche livornesi hanno vissuto un’esperienza memorabile, ospiti del celeberrimo programma la ‘Domenica Sportiva’, trasmesso ieri, domenica 29 settembre, dalle 22:40 in diretta dagli studi televisivi della RAI di Corso Sempione, a Milano.

In particolare è stato, alle 23:00, Emanuele Bertolini – uno dei soci fondatori dei Lions, attualmente consigliere del club e allenatore degli under 16 – a prender la parola e ad illustrare in sintesi le attività dei due sodalizi.

Con le sue parole, sono stati celebrati, in modo prestigioso, i 25 anni di ‘storia’ del club della LundaX Lions Amaranto stessa (con i suoi 520 tesserati e le sue 11 rappresentative), e i 10 anni di esperienza di un pallone ovale portato all’interno dell’istituto penitenziario cittadino de ‘Le Sughere’ (esperienza dalla quale poi è nata la ‘splendida’ iniziativa delle ‘Pecore Nere’, la squadra composta da detenuti del carcere stesso, attiva nel campionato amatoriale Old toscano).

È stata ricordata la figura di Manrico Soriani, colui che per primo ha creduto nel progetto ‘Pecore Nere’: significative le foto, trasmesse durante l’intervento di Bertolini,relative all’intitolazione allo stesso ‘Chico’ Soriani del campo in sintetico posto all’interno del carcere.

Simpatico il modo con il quale i livornesi presenti in studio abbiano, a telecamere spente, familiarizzato con i giornalisti Simona Rolandi e Alberto Rimedio e con gli opionionisti del programma stesso Lele Adani, Eraldo Pecci, Adriano Panatta e Mauro Bergonzi. Immancabile, appena finita la diretta, la foto con conduttori e collaboratori della Domenica Sportiva.

In ordine alfabetico i 14 ‘rugbisti’ livornesi, che hanno rappresentato la LundaX Lions Amaranto e le Pecore Nere, di fronte ad una vastissima platea, su Rai 2:

Luca Baroni, Maurizio Berti, Emanuele Bertolini, Giuseppe Ciaravolo, Fabio Giorgi, Biagio Lembo, Marco Lenzi, Davide Mantovani, Emiliano Marchi, Giacomo Marchi, Michele Niccolai, Andrea Pannocchia, Massimo Soriani, Arianna Vallese.

