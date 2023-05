Home

Lions Amaranto – Firenze1931: per gli amaranto, sconfitti 9-12, solo un punto in classifica

1 Maggio 2023

Livorno 1 maggio 2023 – Lions Amaranto – Firenze1931: per gli amaranto, sconfitti 9-12, solo un punto in classifica

Un solo punto conquistato. Un punto che, visto l’andamento del confronto, suona come una beffa.

La LundaX Lions Amaranto Livorno, sempre imbottito di giovani e giovanissimi, cede 9-12 in casa nel derby toscano con il Firenze1931 e, suo malgrado, deve accontentarsi del cosiddetto bonus-difesa. Il punto (ottenuto in virtù del passivo inferiore alle otto lunghezze) permette di mantenere l’ottava posizione e di portarsi ad una sola lunghezza di ritardo dalla sesta piazza.

Un punto che però non basta per assicurarsi, matematicamente, la sospirata salvezza. Per evitare che diventi decisiva l’ultima giornata (il 14 maggio, al ‘Priami’ si presenterà l’Imola), occorrerà ottenere, domenica prossima, a Jesi, almeno due punti.

Oppure servirà che Imola – CUS Siena, domenica, non finisca con un successo dei padroni di casa o che gli ospiti non ottengano punti. In ogni caso, l’improvviso risveglio del fanalino di coda Imola (che in questa terz’ultima fatica ha ottenuto il massimo a Formigine), sta mettendo ansia alle cinque formazioni che la precedono in classifica.

La LundaX Lions Amaranto, contro il Firenze1931, ha condotto dal 39’ del primo tempo fino a pochi secondi dal termine. Solo al 79’, i gigliati hanno trovato la meta – trasformata – con la quale hanno rovesciato la situazione.

Gara dal punteggio basso, nella quale la LundaX Lions Amaranto ha creato non pochi imbarazzi ad un avversario di alta classifica. Sarebbe bastato poco per cogliere la sesta vittoria stagionale. I gigliati, più solidi ed organizzati in mischia, hanno potuto contare su un cospicuo numero di palloni ‘puliti’.

I livornesi, con la loro efficace difesa, hanno però soffocato i tentativi offensivi degli avversari. Match viaggiato sui binari dell’equilibrio.

Partita spigolosa, caratterizzata da quattro cartellini gialli (due per parte). Sono gli ospiti, subito al 2’, ad aprire le danze con la meta del flanker Touires.

I padroni di casa, in ritardo, 0-5, non si scompongono e più volte costringono ad irregolarità gli ospiti.

Al 16’ il valido mediano di apertura (e vice capitano) dei livornesi Matteo Magni accorcia le distanze con un piazzato: 3-5.

Lo stesso numero dieci amaranto, al 39’, indirizza tra i pali un secondo penalty e consente ai suoi di chiudere il primo tempo in vantaggio 6-5.

Anche in avvio di ripresa, la LundaX Lions Amaranto continua ad affidare, le proprie velleità al piede di Matteo Magni: suo un nuovo piazzato (43’), con il quale i labronici si issano sul massimo divario, 9-5. Il risultato resta in bilico. Non mancano nella parte centrale del secondo tempo le emozioni.

A mancare sono solo le marcature. Solo ad un minuto dalla fine, il Firenze1931 trova con il seconda linea Viazzi la propria seconda meta, quella del definitivo contro-sorpasso.

La trasformazione di Maiorano fissa il risultato sul 9-12. La salvezza, per Scardino e compagni è sempre vicinissima, ma non ancora in ghiaccio.

LUNDAX LIONS AMARANTO LIVORNO – FIRENZE RUGBY1931 9-12

LUNDAX LIONS AMARANTO: Magni N.; Zaccagnini F. (6’ st Zingoni), Bernini N., De Libero, Zaccagnini T.; Magni M., Casalini; Marchi, Tedeschi, Chiarugi G..; Ciandri (22’ st Vitali L.), Scardino (cap.); Vitali G. (10’ st Tichetti), Savaglia, Filippi (10’ st Lischi). A disp.: Gregori, Carniel, Strazzullo. All.: Fabrizio Gaetaniello.

FIRENZE RUGBY1931: Nannini; Cervellati, Peri (7’ st Maiorano), Menon, Lo Gaglio F. (7’ st Bacci); Chiti (30’ st Bianchini E.), Biagini T.; Pracchia, Di Donna, Touires; Savia, Biagini N. (1’ st Viazzi); Manigrasso (cap.) (14’ st Bartolini), Kapaj, Gozzi (7’ st Chiostrini). A disp.: Formigli. All.: Giuseppe Sorrentino.

ARBITRO: Simone Sironi di Roma.

MARCATORI: nel pt (6-5) 2’ m. Touires, 16’ e 39’ cp Magni M.; nel st 3’ cp Magni M., 39’ m. Viazzi tr. Maiorano.

NOTE: espulsioni temporanee per Casalini (28’ pt), Pracchia (30’ pt), Touires (38’ pt) e Scardino (17’ st). In classifica 1 punto per la LundaX Lions Amaranto, battuta con un margine inferiore alle otto lunghezze (nessuna meta all’attivo) e 4 per l’US Firenze (che ha vinto e non si è assicurato il bonus-attacco.

