Lions Amaranto – Gubbio 38-11. Tabellino, risultati e classifica

LundaX Lions Amaranto – Rugby Gubbio 38-11

LundaX Lions Amaranto:

Magni N. (32’ st Zaccagnini F.); Barsali (26’ pt De Libero), Freschi M., Bernini N., Zaccagnini T.; Magni M. (cap.), Casalini (32’ st Gregori); Marchi, Chiarugi G., Tedeschi (32’ st Bouradi); Scardino, Ciandri (20’ st Quercioli); Filippi (20’ st Savaglia), Zingoni, Lischi (1’ st Fusco). All.: Giacomo Bernini.

Rugby Gubbio:

Gioè; Ghirelli, Giorgini, Tomassoli (33’ st Lorenzi), Di Fiore; Pascolini, Zuccheri (1’ st Floridi); Sonini, Urbanelli (cap.), Mafrouh (33’ st Cecchetti); Scarpa (35’ st Tognoloni), Bellucci; Scotti (37’ pt Giacomini), Pretotto, Casagrande (30’ st Rossi). A disp.: Sciamanna. All.: Joe McDonnell.

Arbitro: Cesare Onori di Roma.

Marcature: nel pt (8-11) 4’ n. Mafrouh, 7’ cp Tomassoli, 15’ cp Magni M., 34’ cp Tomassoli, 37 m. Bernini N.; nel st 8’ cp Magni M., 13’ m. Tedeschi tr. Magni M., 20’ Zingoni tr. Magni M., 26’ m. Casalini tr. Magni M., 31’ cp Magni M., 38’ m. Zingoni.

Note: giornata di sole, espulsione temporanea per Sonini (18’ st). In classifica 5 punti per la LundaX Lions Amaranto (successo condito dal bonus-attacco; cinque mete realizate) e 0 punti per il Gubbio (battuto con un margine superiore alle sette lunghezze; una meta realizzata).

Il quadro della 14° giornata (3° di ritorno) di B, girone 2, il raggruppamento del centro (tra parentesi i punti validi per la classifica): CUS Siena – Romagna 10-98 (0-5); Jesi – Pieve di Cento 3-30 (0-5); Formigine – Bologna 8-57 (0-5); Colorno cadetto – Modena 38-10 (5-0); Firenze’31 – San Benedetto 24-34 (1-5); LundaX Lions Amaranto – Gubbio 38-11 (5-0). La nuova classifica: Romagna 67 p.; Colorno cadetto 57; Bologna 55; Modena 52; San Benedetto 39; Pieve 34; Jesi 31; CUS Siena 24; Gubbio 23; LundaX Lions Amaranto 20; Firenze’31 14; Formigine 8. Domenica prossima, la LundaX Lions Amaranto renderà visita al San Benedetto.