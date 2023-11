Home

Rugby

1 Novembre 2023

Lions Amaranto protagonista, con due squadre, al raggruppamento di Prato

Ancora una volta, grazie alla propria rosa decisamente ampia, la LundaX Lions Amaranto under 12 si è sdoppiata:

anche nel raggruppamento andato in scena nella mattinata di questa ultima domenica del mese di ottobre sul terreno ‘Coiano’ di Prato, quartier generale della società laniera del Gispi, gli allenatori-educatori dei livornesi, Davide Mantovani, Vittorio Abbiuso e Matteo Bernardoni, hanno schierato due squadre.

Al via dell’evento, oltre alle due rappresentative amaranto e a due formazioni del Gispi, anche due realtà del Florentia ed una del Vasari Arezzo. Formula del girone all’italiana, con partite di 12 minuti, in tempo unico, ciascuna. Non si è disputato il derby in famiglia tra le due compagini amaranto.

Il bilancio globale, per i livornesi, al cospetto di solide realtà della categoria, è di cinque vittorie e cinque sconfitte. Tutti i numerosi atleti amaranto utilizzati stanno crescendo a vista d’occhio. Decisamente incoraggianti le prestazioni fornite.

Ecco l’elenco dei giocatori under 12 livornesi (si tratta di elementi nati negli anni 2012 e 2013) di scena a Prato:

Matteo Bianucci, Mattia Ceselli, Alessandro Ceccherelli, Gianluca Varamo, Zeno Cellai, Jacopo D’Angelo, Diego Turchi, Nicola Marchesini, Tommaso Palermo; Edoardo Bani, Paolo Spagnolo, Tommaso Pinna, Federico Abbiuso, Lorenzo Nicolò Schepis, Filippo Aldovardi, Biagio Calloni, Cesare Botti; Gabriele Guerrera, Alessandro Bonsignori, Mirco Rossi, Denis Landucci, Dario Bernardoni, Dario Domenici, Gabriele Carta; Vittorio Ciaravolo, Diego Banchetti, Gregorio Lonzi, Marco Vallerini, Alessandro Della Santa

