4 Maggio 2025

Livorno 5 maggio 2025 Lions Amaranto: Salvezza giunta con due giornate d’anticipo, Scardino meta-man

La LundaX Lions Amaranto ha concluso all’ottavo posto il girone 4 di serie B, con un ruolino di sei vittorie, un pareggio e undici sconfitte. 34 i punti racimolati, dei quali ben 27 ottenuti tra le mura amiche del ‘Priami’ di Stagno. Formazione livornese che si trasforma quando può contare sul fattore campo, dove sono giunte cinque affermazioni, un pareggio e tre sconfitte (che comunque hanno fruttato tre punti bonus).

L’obiettivo prefissato alla vigilia del torneo, quello della salvezza, è stato centrato con due giornate d’anticipo, in occasione del derby esterno con il CUS Siena e proprio su quella partita – oltre a vari argomenti extra-tecnici, inclusa la ‘storica’ rivalità con i cussini senesi – si trovano approfondimenti sul libro ‘La posta in palio nel terzo tempo’, l’opera che uscirà il prossimo 12 maggio e che sarà a disposizione di tutti gli sportivi presso la segreteria del ‘Priami’. Squadra, quella labronica, composta in gran parte da giovani e giovanissimi grazie ai quali si sta aprendo un nuovo ciclo. È stata in ogni caso preziosa l’opera degli atleti della ‘vecchia guardia’: significativo che le marcature registrate nel match vinto nell’ultimo turno, sette giorni fa, in casa con il Perugia (12-7 il risultato) siano stati siglate dalle seconde linee Luciano Scardino e Leonardo Ciandri (una meta a testa) e dal mediano di apertura Nicola Magni (una trasformazione), tre giocatori protagonisti anche della promozione in B del 2019. Lo stesso Scardino è risultato, a quota sette, il meta-man stagionale della squadra. Alle sue spalle, con quattro segnature a testa, Matteo Magni, Claudio Lischi, Giacomo Marchi e i classe 2005 Nico Bernini e Cristian Zingoni. A proposito di Zingoni – assente nelle ultime tre gare del torneo per infortunio -, sul succitato libro un intero capitolo è dedicato al suo rientro in campo dopo il suo grave incidente stradale dell’estate del 2020.