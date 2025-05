Lions Amaranto U14 in evidenza al torneo ‘Omino di ferro’ di Cecina

Tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta hanno caratterizzato il buon cammino dell’under 14 della LundaX Lions Amaranto Livorno nella quinta edizione del torneo ‘Omino di Ferro – Città di Cecina’, disputato in questa prima domenica del mese di maggio sul terreno ‘Aldo Castellani’ di Cecina.

Questi gli atleti amaranto, guidati dagli allenatori Michele Pelletti, Vittorio Abbiuso e Valerio Ubaldi, protagonisti dell’evento:

Federico Abbiuso, Filippo Aldovardi, Diego Bartolini, Adriano Paolo Biagi, Cesare Botti, Giorgio Calloni, Gabriele Carta, Mattia Ceselli, Vittorio Ciaravolo; Giulio Ciulli, Elia De Giulli, Alessandro Della Santa, Gabriele Guerrera, Denis Landucci, Nicola Marchesini, Francesco Pellegrini; Francesco Prestinari, Ryan Romano, Daniele Serra, Elia Spagnoli, Diego Turchi, Gianluca Varamo.

La LundaX Lions Amaranto, anche al ‘Castellani’, ha confermato tutte le proprie importanti qualità, già emerse nei vari appuntamenti del campionato toscano di categoria e nei primi tornei primaverili – su tutti il trofeo ‘Giacomo Parati’ di Arezzo dello scorso 9 febbraio, chiuso sul gradino più alto del podio -. Nella prima parte dell’intensa giornata cecinese, gli amaranto hanno superato il padroni di casa del Tirreno 35-0 e pareggiato con il Firenze’31 7-7. Poi è giunta la sconfitta con l’Appia Roma, 7-12.

Gli amaranto sono così passati nel gironcino a tre, con il palio il quarto, il quinto ed il sesto posto. In tale fase, per la LundaX Lions, due convincenti successi con il Firenze’31 e con il Tirreno2. Nuovo torneo interregionale per gli instancabili under 14 amaranto (categoria nella quale sono impegnati ragazzi nati negli anni 2011 e 2012) domenica prossima, 11 maggio, nella sesta edizione del ‘Città di Carpi’.