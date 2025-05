Lions Amaranto U16, solo successi nel quadrangolare seven del Priami

Home

6 Maggio 2025

Livorno 6 maggio 2025

A conti fatti, era impossibile fare di più.

Nel quadrangolare ‘seven’ valido per la terza giornata del campionato regionale di categoria – l’evento di fine stagione che va ad alternare gare ‘classiche’ con 15 elementi in campo a, appunto, raggruppamenti ‘a sette’ – le due squadre under 16 della LundaX Lions Amaranto hanno ottenuto il massimo. Il quadrangolare in questione si è giocato in questa prima domenica del mese di maggio sul prato dell’‘Emo Priami’ di Stagno, il quartier generale della stessa realtà rugbistica livornese.

Si è dato vita ad un classico girone all’italiana: le quattro formazioni presenti si sono affrontate l’un l’altra.

Non è mancato, nella parte finale dell’evento, il ‘derby in famiglia’ tra le due squadre amaranto, vinto dalla formazione ‘1’ 24-12.

Per il resto, convincenti affermazioni della LundaX Lions Amaranto ‘1’ sui Cavalieri Prato/Sesto 36-5 e sul Lucca 22-5 e della formazione labronica ‘2’ sul Lucca 21-19 e sui Cavalieri 24-21. Per i ragazzi – classe 2009 e 2010 – allenati da Emanuele Bertolini e Davide Mantovani una domenica ricca di soddisfazioni.

Così come ricca di mete e soddisfazioni si sta dimostrando l’intera annata, nel corso della quale la squadra è riuscita a centrare un’ottima seconda piazza nel campionato interregionale ‘2’, il torneo che ha visto protagoniste le migliori sette compagini della macro-area Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, non impegnate nell’èlite di categoria.

Questi gli atleti amaranto utilizzati nelle due rappresentative ‘seven’, in una specialità, quella del rugby a sette, particolarmente dinamica, che tanto ha appassionato gli sportivi nelle ultime edizioni dei giochi olimpici:

Manuel Alberto Maroni, Michele Mugnaini, Maurizio Biagi, Davide Bandieri, Nicola Montino, Gabriele Pannocchia, Achille Botti; Alessandro Carminelli, Lorenzo Casalini, Michele Paradiso, Tommaso Agretti, Luca Brondi; Mattia Cinquini, Cristian Ricci, Daniele Fabozzi, Manuel Trezza, Morgan Pannese, Gabriele Archibusacci; Karim Niang, Diego Bellandi, Tommaso Bertolini.

