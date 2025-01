Home

Sport

Rugby

Lions Amaranto U16 vittoriosa nel derby con il Colorno

Rugby

28 Gennaio 2025

Lions Amaranto U16 vittoriosa nel derby con il Colorno

Livorno 28 gennaio 2025 Lions Amaranto U16 vittoriosa nel derby con il Colorno

In classifica sono stati ottenuti dieci punti, il massimo, nel giro di appena otto giorni. Due partite, entrambe giocate sul campo amico ‘Emo Priami’ di Stagno, curiosamente caratterizzate dall’identico risultato, 26-7. La LundaX Lions Amaranto under 16, dopo aver battuto, nel derby della costa i ‘cugini’ del Tirreno, si è ripetuta su alti livelli anche nel successivo impegno. Con le stesse identiche modalità (quattro mete e tre trasformazioni all’attivo ed una meta trasformata concessa agli antagonisti) del match con il Tirreno, i ragazzi allenati da Emanuele Bertolini e Davide Mantovani hanno superato i parmensi del Colorno. Al di là dei corsi e ricorsi delle gare disputate in queste ultime due domeniche del mese di gennaio, il dato più incoraggiante, oltre ad una situazione in graduatoria particolarmente brillante (seconda piazza alle spalle del solo Formigine), è la crescita di tutto il collettivo e di tutti i singoli. I livornesi, dopo aver sfiorato l’accesso al girone interregionale ‘1’ (il cosiddetto torneo èlite), si stanno ritagliando un ruolo da protagonisti nel girone interregionale ‘2’. Contro il Colorno, due le mete del centro Alessandro Carminelli, una meta e tre trasformazioni del mediano di apertura e capitano Nicola Montino ed una meta del pilone Manuel Alberto Maroni. Successo condito dal bonus costruito con una prestazione brillante, ricca di smalto e concretezza. Lo schieramento: Paradiso; Bellandi, Carminelli, Botti, Pannocchia; Montino, Casalini L.; Serafini, Mazzei, Pannese; Fabozzi, Biagi; Mugnaini, Baldaccini, Maroni. Entrati anche: Ricci, Brondi L., Cinquini, Bertolini T., Agretti, Niang, Archibusacci.