Lions Amaranto, una stagione con partenza a fari spenti ma con tanta voglia di crescere

22 Agosto 2025

Lions Amaranto, una stagione con partenza a fari spenti ma con tanta voglia di crescere

22 Agosto 2025

Livorno 22 agosto 2025 Lions Amaranto, una stagione con partenza a fari spenti ma con tanta voglia di crescere

La nuova stagione di Serie B scatterà il 19 ottobre e si concluderà il 10 maggio, con un percorso di 18 giornate complessive. In palio, per ogni girone da dieci squadre, c’è la promozione in A2 riservata solo alla prima classificata. I Lions Amaranto Livorno si presenteranno al via con una formazione giovane, dall’età media decisamente bassa. L’obiettivo è quello di fare il meglio possibile e continuare a far crescere l’intera rosa

Nonostante le inevitabili incognite legate all’inesperienza, lo spirito è quello di affrontare la stagione con umiltà, ma senza rinunciare all’ambizione di crescere e migliorare i propri risultati. Al netto di alcuni rientri agonistici e degli innesti provenienti dall’Under 18, il roster resta quello che già aveva dato solidità nella scorsa annata.

Si parte a fari spenti, ma sarebbe poco onesto negare l’importanza delle prime tre giornate (in successione trasferta con i Cavalieri, match interno con i Lions Alto Lazio e gara sul campo del CUS Siena): se i ragazzi di Michele Ceccherini e Francesco Consani riuscissero ad ottenere in tali incontri almeno dieci punti, il quadro si farebbe subito molto interessante. Si tratta di tre partite difficili, in gare che nella scorsa annata hanno fruttato solo tre punti

Dopo il primo blocco di incontri, ci sarà una lunga sosta di quattro settimane.

In totale, prima della pausa natalizia, saranno solo sei le partite da disputare. Nel frattempo, i Lions torneranno ad allenarsi al quartier generale del “Priami” di Stagno lunedì 25 agosto, con una preparazione che prevede anche diverse amichevoli contro squadre toscane.

Per i Lions Amaranto sarà una stagione di lavoro e crescita, con lo sguardo puntato al futuro e la consapevolezza che la strada verso traguardi importanti passa dalla continuità e dalla maturazione del gruppo.

