Lions Amaranto under 14, largo successo nella sua prima gara stagionale

26 Settembre 2023

Lions Amaranto under 14, largo successo nella sua prima gara stagionale

Livorno 26 settembre 2023 – Lions Amaranto under 14, largo successo nella sua prima gara stagionale

Buona la prima. L’under 14 dei Lions Amaranto, al suo esordio stagionale, nel turno di apertura della fase preliminare del campionato regionale di categoria, ha superato i pari età del Firenze’31 ‘2’ con il largo punteggio di 63-5 (nove mete a una).

In questo quarto sabato del mese di settembre, sul terreno di gioco amico del ‘Priami’ di Stagno, davanti ad un buon pubblico, in un pomeriggio caratterizzato da sole e caldo, i livornesi hanno fin da subito fatto la voce grossa e imposto la propria forza con brillanti giocate, con efficaci corse e puntuali placcaggi.

Ben presto, gli amaranto, guidati da Michele Pelletti e Davide Bonomo – i due allenatori che peraltro presto saranno affiancati anche da Antonio Risaliti – hanno scavato il solco. Delle nove mete globalmente realizzate, sei sono state condite dai calci di trasformazione.

A proposito: per questi atleti, classe 2010 e 2011, che fino allo scorso anno non battevano tiri da fermo – quando erano in under 13 i punteggi delle gare erano determinati solo dal numero delle mete -, quello dei calci è stata una (gradevole) novità.

Da regolamento, tutti gli atleti a referto sono scesi in campo. Tutti quanti i 18 elementi amaranto a disposizione hanno fornito un importante contributo alla causa.

L’annata agonistica è iniziata con il piede giusto. Sabato prossimo alle 16:30, al ‘Maneo’, la LundaX Lions Amaranto giocherà ‘in trasferta’ con l’Unicusano Livorno Rugby.

I giocatori amaranto protagonisti in casa con il Firenze’31 ‘2’:

Gabriele Archibusacci, Adriano Biagi, Diego Bellani, Luca Brondi, Filippo Cioli, Giulio Ciulli, Fabio Cappanera, Daniele Fabozzi, Gregorio Guidi, Karim Niang, Morgan Pannese; Francesco Prestinari, Cristian Ricci, Ryan Romano, Federico Rossi, Francesco Rossi, Filippo Serafini, Elia Spagnoli.

