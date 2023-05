Home

Lions Amaranto under 15: eccellenti i risultati anche nel torneo 'I'm a Lion'

3 Maggio 2023

5 Maggio 2023

Lions Amaranto under 15: eccellenti i risultati anche nel torneo 'I'm a Lion'

Livorno 3 maggio 2023 – Lions Amaranto under 15: eccellenti i risultati anche nel torneo ‘I’m a Lion’

Risulta ben più forte la soddisfazione per l’ottimo torneo, nel quale, nell’arco di cinque partite, sono state realizzate ben dodici mete (solo due quelle incassate), rispetto all’amarezza di un primo posto sfumato all’ultimo secondo.

Solo applausi alla LundaX Lions Amaranto under 15, giunta seconda nella quarta edizione del torneo ‘I’m a Lion’, l’evento societario svoltosi da sabato 29 Aprile a lunedì Primo Maggio.

La kermesse, con base il plesso ‘Emo Priami’ di Stagno, è stato perfettamente organizzato dalla stessa società labronica dei ‘Leoni’.

In tutto, nell’arco della manifestazione (che ha visto al via complessivamente 52 squadre di cinque categorie giovanili differenti), sono stati coinvolti oltre 2000 sportivi.

Le gare degli under 15 si sono giocate nel pomeriggio di sabato 29. Dieci le compagini al via, divise in due gironi: uno disputato al ‘Tamberi’ di via Russo e l’altro al ‘Priami’ (dove poi si sono svolte le finali e anche tutti gli incontri delle altre categorie).

Sul ‘Tamberi’, gli amaranto allenati da Emanuele Bertolini e Valerio Ubaldi hanno ottenuto quattro successi su quattro partite; battuti, in successione, in gare lunghe ciascuna 14 minuti, il Rosignano 17-7, il Vasari Arezzo 31-0, il Recco 5-0 e il Florentia 10-0.

Il primo posto nel proprio girone ha permesso di qualificarsi alla finalissima, giocata contro il Bellaria Pontedera (che in occasione del torneo ha potuto contare sull’apporto in prestito di sei atleti dell’Unicusano Livorno Rugby). Finalissima (due tempi da 7 minuti) tirata, viaggiata sui binari dell’equilibrio e disputata di fronte a spalti gremiti. 0-0 all’intervallo.

La LundaX Lions Amaranto sblocca il punteggio ad una manciata di minuti dal termine. Meta non trasformata, 5-0. Nell’ultimissima azione del confronto, il Bellaria realizza la meta in mezzo ai pali.

Marcatura condita dalla trasformazione, che dunque consente ai pontederesi di operare, a fil di sirena, il sorpasso (5-7). Al di là dello sfortunato epilogo, la LundaX Lions Amaranto under 15 ha evidenziato anche in questa manifestazione tutte le proprie doti e tutte le proprie qualità.

Anche negli ultimi due tornei della stagione, in programma a fine maggio a Portoferraio e a Perugia, la squadra livornese può togliersi importanti soddisfazioni.

Questi i giocatori della LundaX Lions Amaranto under 15 (nati negli anni 2008 e 2009) secondi nel torneo ‘I’m a Lion’, premiati al termine della fase agonistica dall’Assessore del Comune di Collesalvetti Sara Paoli:

Achille Botti, Lorenzo Casalini, Giacomo Ubaldi, Rocco Pavesi (cap.); Mattia Palmerini, Nicola Montino, Tommaso Bertolini, Gabriele Pannocchia, Leonardo Fabbri; Gabriele Casini, Enzo Monti, Luca Del Nista, Brian Strumi, Niko Rotondo; Manuel Alberto Maroni, Raul Rum, Matteo Russo, Francesco Iacopini, Alessandro Montebovi; Gabriele Nesi, Vittorio Antichi, Michele Paradiso, Maurizio Biagi, Michele Mugnaini.

