Rugby

15 Aprile 2025

Livorno 15 aprile 2025 Lions Amaranto under 16 e under 14 super in una domenica da incorniciare

L’eccellente secondo posto colto nel campionato interregionale del centro Italia (il raggruppamento con le migliori sette squadre della macro-area Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, non impegnate nel torneo èlite di categoria) ha regalato agli under 16 della LundaX Lions Amaranto ulteriori stimoli per ben figurare anche in questo scorcio finale di stagione. Una delle due rappresentative livornesi ha chiuso in prima posizione il quadrangolare ‘seven’ giocato in questa seconda domenica del mese di aprile allo stadio ‘Ferrucci’ di Torre del Lago. Quella del ‘seven’ è la simpatica variante del classico rugby a quindici apprezzata nelle ultime edizioni dei giochi olimpici. Con soli sette giocatori in campo (sostituzioni libere, come nel basket) e con ampi spazi a disposizione, è più facile imbastire azioni in velocità. Non è certo un caso come la squadra amaranto prima nel quadrangolare in oggetto fosse composta da elementi del reparto arretrato. Hanno partecipato all’evento due squadre della LundaX Lions Amaranto (quella composta da trequarti e quella composta da avanti), i Titani Viareggio e i Cavalieri Prato/Sesto. La rappresentativa amaranto ‘1’ ha battuto 21-7 i Titani, 33-7 i Cavalieri e poi ha chiuso con l’affermazione, 28-14, contro la rappresentativa ‘2’. Che, a sua volta, ha perso le prime due gare del torneo, 12-7 contro i Titani e 21-7 contro i Cavalieri. Al di là dei dati statistici, è stata una bella domenica, nella quale tutti gli atleti livornesi si sono ben adattati alla variante ‘seven’. Un torneo utile per crescere e prendere confidenza con giocate ariose e fluide. Soddisfattissimi delle riposte giunte in terra versiliese appaiono gli allenatori degli under 16 labronici Emanuele Bertolini e Davide Mantovani. I giocatori amaranto grandi protagonisti a Torre del Lago: Tommaso Bertolini, Nicola Montino, Diego Bellandi, Alessandro Carminelli, Michele Paradiso, Karim Niang, Gabriele Archibusacci, Manuel Trezza, Mattia Cinquini, Tommaso Agretti, Lorenzo Casalini, Maurizio Biagi, Mattia Mazzei, Morgan Pannese, Gregorio Guidi, Manuel Alberto Maroni, Filippo Serafini, Samuel Fugi, Davide Bandieri, Cristian Ricci, Luca Brondi, Michele Mugnaini, Daniele Fabozzi.

Ottimo il quinto posto colto dagli under 14 della LundaX Lions Amaranto nel prestigioso ‘Memorial Sidiki’, torneo nazionale riservato alla categoria dei nati negli anni 2011 e 2012 e strutturato su gironi all’italiana e successivi incontri di semifinali e – per la parte più nobile della classifica – finalissima. La kermesse si è svolta nello splendido e glorioso scenario dello stadio ‘Zaffanella’ di Viadana. Soddisfattissimi delle risposte giunte alle porte di Mantova appaiono Vittorio Abbiuso, Michele Pelletti e Valerio Ubaldi, gli allenatori della squadra livornese, peraltro supportati anche da Claudio Lischi. Questi gli atleti labronici grandi protagonisti in terra lombarda: Federico Abbiuso, Filippo Aldovardi, Diego Banchetti, Diego Bertolini, Adriano Paolo Biagi, Cesare Botti, Biagio Calloni, Gabriele Carta, Mattia Ceselli, Vittorio Ciaravolo, Giulio Ciulli, Elia De Giulli, Alessandro Della Santa, Gabriele Guerrera, Denis Landucci, Francesco Pellegrini, Francesco Prestinari, Ryan Romano, Elia Spagnoli, Diego Turchi, Gianluca Varamo. 16 le formazioni al via dell’evento: squadre di spessore per la categoria provenienti da tutta Italia, divise inizialmente in quattro gironi da quattro. Livornesi inseriti nel raggruppamento ‘A’. La LundaX Lions Amaranto, nella prima parte del torneo, pareggia con il Lecco 7-7, supera il Mantova 7-5 e cede con il Settimo Torinese 0-21. Un ruolino sufficiente per ottenere la seconda piazza nel gironcino e dunque accedere alla parte del tabellone principale riservata alle formazioni da classificare tra la quinta e l’ottava piazza. Poi affermazione, 14-7, sulla formazione del Bassa Bresciana (seconda nel girone ‘B’) e quinta posizione in coabitazione con l’Ommia Piacenza, la vincente dell’altra semifinale, che ha opposto le seconde dei gironi iniziali ‘C’ e ‘D’. Per gli amaranto una kermesse ricca di mete e soddisfazioni e, più in generale, una stagione che sta andando in costante crescendo.