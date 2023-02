Home

Sport

Rugby

Lions Amaranto under 17, largo successo esterno

Rugby

14 Febbraio 2023

Lions Amaranto under 17, largo successo esterno

Livorno 14 febbraio 2023

Ancora una vittoria (la settima su otto fatiche) per la LundaX Lions Amaranto under 17 nel campionato regionale di categoria, il torneo con protagoniste le sette squadre toscane che non si sono qualificate nel girone èlite.

I ragazzi, classe 2006 e 2007, allenati da Francesco Consani, Alessandro Brondi e Giacomo Brancoli si sono imposti a Bettolle (frazione del comune di Sinalunga, nel senese) contro i pari età locali del Molon’Labè 12-27.

Le cinque mete siglate hanno consentito di celebrare, in classifica il massimo della posta: i cinque punti relativi al successo, condito dal bonus-attacco. I labronici conservano dunque la vetta della graduatoria, sempre condivisa con il Bellaria Pontedera.

Ecco la situazione in dopo la seconda di ritorno (tra parentesi le gare giocate):

LundaX Lions Amaranto (8) e Bellaria Pontedera (8) 36 p.; Mascalzoni del Canale (7) 23; Cavalieri Prato/Sesto‘2’ (8) 17; Molon’Labè (7) 17; Valdinievole (8) 8; Vasari Arezzo (8) 0.

Gli amaranto, contro il Malon’Labè (che ha segnato due mete), hanno disputato una gara ricca di sostanza ed hanno legittimato l’affermazione.

Per gli ospiti, due le mete del seconda linea Spagnoli, una dell’estremo Meini, una del centro e capitano Gabbriellini ed una dell’ala Paradiso. L’apertura Giudici ha arrotondato con una trasformazione.

I livornesi, che nella prima fase della stagione hanno sfiorato l’accesso al girone èlite, stanno mettendo in mostra buoni numeri. Domenica prossima, al ‘Priami’ (ore 11:00), match casalingo con il Valdinievole.

Sarà un bel prologo prima dell’attesissimo derby toscano valido per la 13° giornata di ritorno di B, girone 2, in programma, sempre sul terreno di via Marx a Stagno (ore 14:30), tra le prime squadre della LundaX Lions Amaranto ed il Florentia.

Lo schieramento under 17 vittorioso a Bettolle:

Meini; Giudici, Gabbriellini (cap.), Pellegrini, Paradiso; Perciavalle, Munafò; Consani, Contini, Bulleri; Vernoia, Spagnoli; Giusti, Bani, Bianucci. Entrati anche: Tecce, Manguso, Fabozzi, Cozzolini e Bacci.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin