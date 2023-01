Home

Lions Amaranto under 17: Nonostante la sconfitta, livornesi sempre primi in classifica

16 Gennaio 2023

Livorno 16 gennaio 2023

Inizia in modo amaro il 2023 agonistico della LundaX Lions Amaranto under 17.

Nel primo impegno del nuovo anno solare, in casa contro i pari età del Bellaria Pontedera, i ragazzi labronici – classe 2006 e 2007 – allenati da Francesco Consani e Alessandro Brondi hanno perso 12-15, con due mete per parte.

Per gli amaranto si tratta della prima sconfitta di questo campionato regionale, torneo che vede al via tutte le squadre toscane non qualificate al girone èlite di categoria. In virtù del punticino guadagnato grazie al cosiddetto bonus-difesa (il punto che viene assegnato a tutte le formazioni battute con un margine inferiore alle otto lunghezze), la LundaX Lions Amaranto – che nelle prime quattro fatiche di questo torneo aveva ottenuto il massimo – conserva la prima piazza; è però raggiunta proprio dal Bellaria Pontedera (che nella circostanza ha conquistato ‘solo’ quattro punti, per effetto del successo non condito dal bonus-attacco).

La situazione in graduatoria dopo 6 giornate (tutte le squadre – a parte il Vasari Arezzo che deve osservare ancora il suo turno di riposo – hanno in realtà all’attivo solo cinque gare): LundaX Lions Amaranto e Bellaria 21 p.; Mascalzoni del Canale 18; Molon’Labè e Cavalieri Prato/Sesto ‘2’ 12; Valdinievole* 7; Vasari Arezzo 0. *Valdienievole sconta 4 punti di penalizzazione.

Il quindici iniziale contro il Bellaria: Munafò; Ungarini, Bulleri, Pellegrini, Cozzolini; Giudici, Meini; Consani, Contini, Bacci; Vernoia, Paradiso; Bianucci, Bani, Giusti. Entrati Tecce, Perciavalle, Spagnoli, Torrini. I

n panchina: Manguso, Melani. Gara viaggiata sui binari di un grande equilibrio, decisa da piccoli particolari. Buon primo tempo dei padroni di casa, che dopo lo svantaggio iniziale (0-3) aumentano i giri del proprio motore. Le mete di Cozzolini e Meini (quest’ultima trasformata da Giudici) consentono di chiudere la prima frazione in vantaggio 12-3. Nella ripresa, i pontederesi, con due mete (la prima ‘tecnica’) operano il definitivo sorpasso. Domenica prossima, per l’ultima di andata, gli under 17 amaranto renderanno visita (ore 11:00, ‘Venturelli’ di Piombino) ai Mascalzoni del Canale.

